Choque antioqueño: Águilas recibe al DIM en duelo de necesitados

Águilas Doradas reciben este domingo, desde las 8:15 de la noche a Independiente Medellín, por la novena fecha en la Liga BetPlay II-2022. Ambos equipos pasan un presente similar y quien gane, estará más cerca del grupo de los ocho.

Águilas, con la intención de sumar, espera por el DIM

Tras ganar en Tunja contra Patriotas, el equipo del oriente antioqueño tuvo una semana larga de trabajo para afrontar este compromiso frente al poderoso. Leonel Álvarez y sus dirigidos quieren meterse a la fiesta de fin de año y derrotar al rojo será una meta fundamental para sus aspiraciones, en la búsqueda del primer objetivo. En cuanto a las novedades del equipo, en la línea no estará el DT dorado tras haber sido expulsado en Tunja, por lo que su lugar lo tomará Rubén Bedoya. En cuanto a lo físico el plantel dorado está en plenitud de condiciones.



El AT Bedoya indicó que “hemos tenido una semana de trabajo con mucha dedicación, con miras a este partido. Sabemos que es un rival difícil, el equipo viene haciendo unas buenas presentaciones. Queremos mantener el ritmo y ganar en casa. Somos conscientes de la necesidad para sumar puntos, si queremos clasificar, hay que dar un buen rendimiento como local, ojalá hagamos un gran partido que nos permita conseguir la victoria. Está apretado el ingreso a los ocho, el equipo que marque la diferencia contra rivales directos, estará más cerca del objetivo. Contra Medellín esperamos hacer una gran presentación”.



Por su parte, el arquero venezolano José David Contreras comentó que “será un gran partido, sabemos la calidad del rival, de los jugadores que tienen. Pero debemos enfocarnos en lo de nosotros y hacer un gran partido. Somos conscientes que el partido arranca desde los entrenamientos, competimos al máximo, todos queremos jugar y eso es importante para tener una competencia muy sana. En lo personal, cada vez que salgo al campo, me siento respaldado por los compañeros, somos locales, hay que imponer condiciones. Respetamos al rival, pero nosotros debemos buscar la victoria”.



Medellín confía en marcar diferencia por fuera de casa

El equipo rojo de Antioquia presenta dificultades en su nómina. Jean Pineda sufrió un problema muscular contra Millonarios y no estaría para este partido, Andrés Cadavid reaparecería en la nómina titular, luego de sufrir una lesión de tobillo. Felipe Pardo y Miguel Monsalve estarían en duda y los esperarían hasta el último momento.



David González, técnico del DIM palpitó lo que será este próximo encuentro. “Un partido muy importante como los que vamos a enfrentar de aquí en adelante. Águilas es un rival que se hace muy difícil, es un equipo de la región. Nosotros tenemos la intención de ganar, sumar, entrar al grupo de los ocho y entrar en una seguidilla de buenos resultados”.



En cuanto al rival, el entrenador antioqueño señaló que “Águilas es un equipo muy bien organizado, bien trabajado. Es intenso, reduce espacios y cuenta con herramientas para hacernos daño. Esperamos montar una estrategia para encontrar espacios y sacar ventaja en el resultado. Espero que la mayoría del público que esté en Rionegro va a apoyar a Medellín, quizás la cancha tiene otras dimensiones, el estado del campo no creo que sea igual al del Atanasio”.



Finalmente, el estratega poderoso habló sobre la rotación que ha tenido el equipo a lo largo del presente campeonato, por lesiones y decisión técnica. “A todos les dimos la información desde el primer día. El fútbol es así, terminan funcionando los jugadores que no arrancaron como titulares. Esperamos que los que actúen, lo hagan de la mejor manera”.



Datos entre Águilas Doradas e Independiente Medellín

Por Liga colombiana, Águilas Doradas e Independiente Medellín se enfrentaron en 28 ocasiones, con 7 triunfos dorados, 13 poderosos y 8 empates, en cuanto a goles anotados, 24 fueron para los de Rionegro contra 32 de los rojos.



Independiente Medellín acumula una racha de ocho partidos marcando gol ante Águilas Doradas en Primera División (5V 1E 2D), su mayor ante este rival en la máxima categoría.



Ante Millonarios, en su último partido como local, Águilas Doradas puso fin a una racha de 19 partidos en fila marcando gol en casa (8V 8E 3D). No hilan dos encuentros como local sin anotar en Primera División desde marzo de 2021 (1E 1D).



Tras quedarse sin marcar en seis de 10 partidos disputados entre abril y junio en Primera División (4V 4E 2D, contando una derrota administrativa), Independiente Medellín ha anotado en ocho de sus últimos nueve compromisos en la categoría (3V 4E 2D).



Águilas Doradas es el único equipo que ha anotado el 100% de sus goles dentro del área rival (7/7) en la Liga BetPlay II-2022, ninguno de ellos de penal.



Independiente Medellín marcó de cabeza dos de sus últimos tres en la Liga BetPlay II-2022 (Jorge Segura vs Junior e Independiente Santa Fe), después de haber marcado de esta forma solo dos de sus 20tantos anteriores en Primera División.



Alineaciones probables:

Águilas Doradas: José David Contreras; Yhormar Hurtado, Jeisson Quiñones, Sebastián Rodríguez, Mauricio Duarte; Jesús Rivas, Kevin Castaño, Jhon Fredy Salazar, Robinson Flores; Auli Oliveros, Marco Pérez.

D.T.: Leonel Álvarez.



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Jordy Monroy, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Daniel Torres, Andrés Ricaurte, Christian Marrugo; Vladimir Hernández, José Hernández Chávez; Diber Cambindo.

D.T.: David González.



Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Alberto Grisales.

Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia).

VAR: Héider Castro (Bogotá).

T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8