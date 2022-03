Medellín recibe a Águilas Doradas, en el cierre de la novena fecha

Deportivo Independiente Medellín visita a Águilas Doradas, este martes 1° de marzo, desde las 7:35 de la noche, por la novena fecha en la Liga I-2022. El poderoso buscará seguir sumando triunfos en casa frente al complicado equipo de Leonel Álvarez, quien vuelve al Atanasio a enfrentar al DIM. Será un duelo que se vivirá pleno en la cancha y en los bancos técnicos, luego será el reencuentro de Leonel con Julio Comesaña, quienes trabajaron juntos en la Selección Colombia en el año 2011.

Medellín, con el plantel renovado y enfocado en la Liga



El poderoso buscará su quinto triunfo en el campeonato y seguir como el mejor local de la Liga frente a Águilas Doradas. Julio Comesaña tendría una sola variante con respecto al equipo que perdió en Bogotá contra Santa Fe; Miguel Monsalve estaría en la nómina de convocados en lugar de Éver Valencia. Mientras que Andrés Ricaurte no le alcanzó el tiempo para tener el alta médica, con lo cual, no fue citado por el entrenador uruguayo.



El poderoso cuenta con 23 fechas de invicto en el Atanasio, aunque de esos partidos, 13 fueron empates, uno fue contra Águilas, comenzando la Liga II- 2021, con lo cual, son optimistas para salir victoriosos en uno de los dos duelos antioqueños que tienen esta semana.



“Feliz de hacer parte del grupo de los convocados, espero aportarle al grupo y que podamos conseguir la victoria. Con el cuerpo técnico he venido trabajando fuerte, desde la lesión y el covid, tenía que ponerme a punto, esa semana me sirvió para agarrar la intensidad de juego y estar preparado para el partido de este martes”, indicó Miguel Monsalve.



En cuanto a esa responsabilidad que le podría dar el reemplazar a un hombre como Andrés Ricaurte, Monsalve comentó que “entre Andrés (Ricaurte) y yo hay una gran relación, aprendo todos los días de él y he podido crecer mucho en lo personal y en lo profesional”.



Por su parte, Juan David Mosquera analizó a Águilas Doradas, resaltando sus virtudes, pero priorizando las fortalezas que tiene el conjunto rojo de Antioquia. “Águilas Doradas es un equipo que tiene un técnico referente, con jugadores jóvenes. Nosotros tenemos que ganar, porque es un propósito que tenemos, necesitamos la victoria, pensamos en los nuestro y teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que se vienen”.



Águilas Doradas quieren dar la sorpresa en el Atanasio



Motivados por las dos victorias consecutivas, Águilas Doradas quieren seguir volando a los primeros lugares de la clasificación, por ende, Leonel Álvarez preparó lo mejor de su nómina para afrontar este encuentro. El equipo del oriente antioqueño tendrá las ideas de Christian Marrugo como su principal carta en ataque, mientras que, en defensa, Juan David Valencia en el arco, quiere mantener su portería invicta.



“Sabemos la importancia que tiene este partido contra Medellín, es clave lo que debemos hacer para lograr el triunfo. Nos jugamos una final, pensando en entrar en el grupo de los ocho. Medellín es un equipo muy fuerte de local, presionan bien, tienen jugadores que pasan por un buen momento y en lo colectivo son muy fuertes”, destacó Valencia.



Además, “nosotros buscaremos ser un equipo muy ordenado y en el momento que podamos, hacer esas transiciones de defensa a ataque. Es importante tener en cuenta de los movimientos de (Luciano) Pons y quienes lo asisten, aunque estamos preocupados por lo nuestro, queremos hacer un gran partido”.



Por otro lado, Leonel Álvarez vivirá un momento especial en enfrentar al DIM, el técnico fue bicampeón de Liga con los rojos y desde 2013 no los enfrenta en un partido oficial. “Tenemos el deseo de seguir creciendo, seguir mejorando, estamos contentos por la respuesta en lo individual y lo colectivo. Nos jugamos un gran partido contra Medellín, queremos estar muy concentrados, con alta intensidad y aprovechar las ocasiones que nos permita generar un resultado a favor”.



El técnico opinó sobre lo que Águilas deberá hacer para vencer al DIM en su casa. “Nosotros debemos estar muy atentos en todos los aspectos, ser efectivos en las pelotas quietas, ser agresivos en ataque y defensa, hay poco tiempo de trabajo y pienso que con esta semana larga de trabajo ha sido muy buena y buscaremos que la podamos reflejar en la cancha”.



Datos entre Independiente Medellín y Águilas Doradas



Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Águilas Doradas se enfrentaron en 26 partidos, de los cuales, el poderoso ganó 11, los del oriente antioqueño se impusieron en ocho juegos y los siete restantes quedaron empatados. En cuanto a goles marcados, 28 son para el DIM y 24 para los rionegreros.



Después de haber perdido sus primeros dos partidos como local ante Águilas Doradas en Primera División, en 2011 y 2012, Independiente Medellín ha sumado solo dos derrotas en casa en los 11 enfrentamientos siguientes (seis victorias, tres empates).



Independiente Medellín suma 23 partidos sin perder como local en Primera División (10 victorias, 13 empates), desde su última derrota en casa en noviembre de 2020 (1-2 vs Deportivo Pereira). Es la segunda mejor racha del DIM en campo propio desde al menos 2002, tras una de 31 entre marzo de 2018 y julio de 2019 (19 victorias, 12 empates).



Águilas Doradas ha perdido sus últimos dos partidos como visitante en la Liga I- 2022 y podría encadenar tres derrotas fuera de casa por primera vez en la categoría desde agosto-septiembre de 2017 (cuatro).



Independiente Medellín es el equipo que menos goles ha recibido como local en esta Liga I-2022. El único gol que recibió el DIM en casa hasta la fecha fue por la vía del penalti frente a Cortuluá (Luis Carlos Ruiz).



Águilas Doradas ha recibido cinco goles en acciones a balón parado (contando penales) en esta Liga I-2022, siendo uno de los tres equipos al que más veces le han marcado de córner (tres, al igual que Independiente Santa Fe y Patriotas Boyacá).



Alineaciones probables



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, David Loaiza, Jean Pineda, Felipe Pardo, Vladimir Hernández, Luciano Pons.



D.T.: Julio Comesaña.



Águilas Doradas: Juan David Valencia; Mateo Puerta, Jean Pestaña, Jeison Quiñones, Alejandro Artunduaga; Felipe Jaramillo, Jader Andrés Quiñones, Juan Avalo, Christian Marrugo, Marco Pérez; Jhonier Blanco.



D.T.: Leonel Álvarez.



Hora: 7:35 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Diego Escalante (Antioquia).



VAR: Nicolás Gallo (Caldas).



T.V.: WIN Sports y WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8