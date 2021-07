Vladimir Hernández en busca de una nueva oportunidad en su carrera

Uno de los pases más sonados en este mercado de fichajes, fue la llegada de Vladimir Hernández a Independiente Medellín, el araucano decidió rescindir su contrato con Atlético Nacional y pasar a la acera del frente como poderoso. En su primera rueda de prensa como jugador del DIM, Vladimir habló sobre ese paso de los verdolagas y lo que espera siendo dirigido por Hernán Darío Gómez.



“Con el profesor Alejandro (Restrepo), hablamos mucho en este tiempo, él quería contar conmigo, pero tomé una decisión con mi familia de poder coger otro aire, ya por más temas con los hinchas de Nacional y esa ruptura en el tiempo por no haber ganado nada en mucho tiempo. Si el equipo no consigue títulos y uno era de los jugadores que llevaba más tiempo te iban a señalar”, destacó Hernández.

Además, “hubo momentos buenos, donde me apoyaron, pero a lo último, la gente estaba muy molesta. Tomé la decisión porque Nacional quería una renovación con jugadores nuevos, trajeron a un ídolo del club (Dorlan Pabón) y es importante para ellos. También peso en cambiar de equipo, estoy muy contento y espero darlo todo por el Medellín”.



Sobre su llegada al DIM, ‘Vlacho’ indicó que “el recibimiento fue excelente, es un orgullo trabajar con un técnico como (Hernán Darío) ‘Bolillo’, con tanta experiencia, me motiva mucho y espero aportar mucho en el equipo. Estamos a la espera de arrancar el campeonato, ojalá con el pie derecho, el equipo está muy bien, hizo una gran pretemporada”.



En cuanto al concepto sobre los hinchas rojos, Hernández precisó que “tengo más de tres años en la ciudad, la hinchada del Medellín es muy apasionada, en mi llegada me recibieron muy bien, me lo han manifestado en redes sociales, ojalá podamos lograr muchos triunfos con el equipo”.



Volviendo al tema del juego, el extremo ex Junior y Santos describió que “el cuerpo técnico me pregunta donde más me gusta jugar, yo le digo que por izquierda como extremo, también quiere que juegue en la mitad y detrás del ‘9’, donde me quiera poner, espero dar lo mejor. En banda tengo más experiencia, queremos que comience los partidos y podernos acomodar”.



Con la ‘16’ en la espalda, número que lo ha acompañado durante su carrera, Vladimir señaló que “como jugador es importante estar en equipos grandes, con historia, se de la responsabilidad y espero ser ese refuerzo que pueda aportar esas alegrías, el objetivo es la Liga y la tenemos en mente. En lo personal, siempre he sido un profesional, quiero demostrar mi juego”.



Finalmente, volvió a tocar el tema de su cambio de escuadra, valorando este nuevo arranque con el DIM, que enfrentará en el debut de la Liga II-2021 a Águilas Doradas, un rival que le gusta enfrentar a Vladimir. “La decisión pasó por seguir en la ciudad, estamos muy tranquilos, recibo el cariño de la gente y a pesar del cambio, la gente me respeta, los hinchas del Medellín me apoyan, los de Nacional me respetan. Esto es un trabajo muy corto y debemos aprovechar las oportunidades”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8