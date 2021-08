Duelo de necesitados: DIM busca los ocho y Huila salir del descenso

Deportivo Independiente Medellín visita este sábado, desde las 8:10 de la noche al Atlético Huila, por la séptima fecha en la Liga II-2021. Tras la derrota sufrida en Bogotá contra Millonarios, el poderoso buscará recuperarse en Neiva, frente a un conjunto opita que necesita sumar para escaparle al temido descenso y de paso, poder conquistar su primer triunfo en el campeonato.



Una sola variante para el conjunto rojo con respecto a su visita contra Deportivo Cali, por la ida de los octavos de final en la Copa Colombia 2021. La presencia de Leonardo Castro, en lugar del panameño Miguel Camargo, quien se encuentra con molestias físicas. Desde Palmira viajaron a Neiva, donde tuvieron una práctica el viernes en la sede del Atlético Huila. El técnico Hernán Darío Gómez no le puso mucho misterio al planteamiento del partido, en el que están obligados a ganar y mejorar en su funcionamiento.



“El grupo está contento, hemos mejorado, hay unión y claridad en los trabajos. Esperamos que cada día mejoren más. Confío que el equipo mejore en la concentración, no podemos dejar que se nos sigan escapando los resultados, son cosas que podamos mejorar, porque si no, apague y vámonos”, precisó ‘Bolillo’.



En cuanto al rival, Gómez expresó que “Huila es un equipo ordenado, tiene buenos jugadores, cada fecha es difícil, no miramos la posición de ellos ni la nuestra, seguramente nos darán dificultad como nosotros a ellos. Hemos venido sometiendo al rival con intensidad, no podemos mermar eso, debemos mejorar en la elaboración y que podamos someter al Huila en este partido”.



Sobre el llamado de Leonardo Castro, el técnico antioqueño explicó que “Agustín (Vuletich) y Diber (Cambindo) son los titulares, vienen haciendo un gran desgaste y hombres como Leonardo Castro y Diego Herazo son jugadores que sirven para refrescar esa posición, el equipo en esa parte del campo cuenta con varias alternativas”.



Además, “Los jugadores están recuperados, hasta Víctor (Moreno) quien tuvo un golpe en Cali. Los jugadores compiten pese a los golpes, el único que no nos pudo acompañar fue Miguel (Camargo) quien tuvo que irse para Medellín por un problema en su tobillo”.



Finalmente, el entrenador tiene metas claras y espera que los resultados acompañen. “Estoy formando al Medellín, tenemos cinco refuerzos del primer semestre, cinco del segundo, seguimos trabajando, buscando esas sociedades para que Medellín sea más grande”.



Datos entre Atlético Huila y el Deportivo Independiente Medellín



Por Liga colombiana, Atlético Huila y Deportivo Independiente Medellín se enfrentaron en 66 partidos, con 14 triunfos para los opitas, 35 para los antioqueños y 17 empates. En cuanto a goles anotados, los de Neiva celebraron en 64 ocasiones y recibieron 116 anotaciones.



Solo una victoria de Atlético Huila en sus últimos 13 enfrentamientos contra Independiente Medellín en Primera División (tres empates y nueve derrotas): Fue 2 a 1 en la Liga I-2017.



Atlético Huila aún no ganó en su retorno a la máxima categoría (tres empates y tres derrotas). Además, el equipo no convirtió goles en cuatro de los seis partidos que disputó.



Independiente Medellín lleva cinco partidos sin triunfos como visitante en Primera División (dos empates, tres derrotas). En este intervalo, el DIM no convirtió goles.



Atlético Huila es el equipo que menos faltas cometió (57) en lo que va de la Liga II-2021, el segundo es Atlético Nacional (58).



Independiente Medellín realizó 18 cambios en los seis partidos disputados en la Liga II-2021, y es el equipo que menos substituciones ha realizado en lo que va del torneo.



Alineación probable



Deportivo Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Adrián Arregui, Vladimir Hernández, Edwar López, Agustín Vuletich, Diber Cambindo.

D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Árbitro: Edison Ariza (Santander)

VAR: Nicolás Gallo (Caldas)

TV: WIN Sports +



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8