Duelo clave en Armenia: DIM se mide al Quindío en busca de los ocho

Deportivo Independiente Medellín visita este domingo, desde las 8:10 de la noche al Deportes Quindío, por la fecha 11 en la Liga II-2021. Con dos triunfos consecutivos, el conjunto rojo de Antioquia intentará en Armenia obtener la quinta victoria en el campeonato que les permita acercarse al grupo de los ocho. El conjunto cuyabro sigue en la pelea por la clasificación, aunque su objetivo principal es sumar para continuar en su lucha por no descender.



Luego de pagar la fecha de sanción, el poderoso recuperó a Andrés Cadavid, quien estará en la zaga con Didier Bueno, quien superó una fatiga muscular. Por su parte, Jean Pineda y Edwar López son nuevas bajas para este compromiso y como novedades también estarían Kevin Londoño y Sebastián Hernández.



El técnico Julio Comesaña tiene claro el reto que asumieron y confían que puedan lograr un buen resultado en tierras cafeteras. "Los dos equipos tenemos las mismas necesidades, Quindío está manejado por un entrenador conocedor de la táctica. Es un equipo serio que potencia sus virtudes y oculta sus debilidades".



En cuanto a esta semana de trabajo que tuvo el equipo, el estratega uruguayo indicó que "hemos progresado en los entrenamientos, haciendo repaso en algunas acciones de juego que están incorporadas, otros movimientos los tratamos de consolidarlos. Nos ha costado entrenar por las condiciones de las canchas, pero estamos mirando hacia adelante".



Sobre los cálculos para buscar la clasificación, Comesaña señaló que "yo aprendí a no preocuparme y a no mirar mucho la tabla. Tengo claro que para clasificar y estar tranquilo, hay que conseguir el 50 por ciento más uno de los puntos. Sabemos que, si tenemos 14 puntos, con 30 puntos en disputa, está clarito lo que debemos conseguir para clasificar".



Datos entre Deportes Quindío e Independiente Medellín



Por Liga colombiana, Deportes Quindío e Independiente Medellín, disputaron 183 partidos, de los cuales el poderoso se impuso en 86 juegos, el conjunto cuyabro ganó 51 y 46 partidos empatados. El DIM anotó 282 goles y recibió 209.



Independiente Medellín ganó sus últimos tres partidos frente al Deportes Quindío, su mayor racha de victorias ante ellos en la categoría desde su primer enfrentamiento en 2002 por torneos cortos.



Deportes Quindío ha perdido dos de sus últimos tres partidos como local en el torneo (el restante lo ganó) sumando la misma cantidad de derrotas que en sus ocho compromisos anteriores en casa (seis victorias).



Independiente Medellín acumula dos victorias en fila en Liga, pero no consiguen tres o más desde octubre de 2019 (cuatro triunfos).



Deportes Quindío ha recibido el 55% de sus goles (6/11) en acciones a pelota parada (2 de córner, 1 de falta directa y tres de penal), mayor porcentaje en el torneo.



Javier Reina, de Independiente Medellín, ha generado una ocasión en este torneo cada 25,3 minutos, más seguido que cualquier otro jugador con al menos nueve ocasiones fabricadas hasta la fecha.



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Didier Bueno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, David Loaiza, Javier Reina; Kevin Londoño, Vladimir Hernández, Diber Cambindo.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Centenario

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)

VAR: Fernando Acuña (Casanare)

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8