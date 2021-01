Medellín buscará su segundo triunfo en Liga visitando al Bucaramanga

Deportivo Independiente Medellín visitan este domingo, desde las 7:40 de la noche al Atlético Bucaramanga, por la tercera fecha en la Liga I-2021. Tras imponerse frente a Patriotas en el Atanasio por Liga y luego de avanzar a la final de la Copa, los dirigidos por Hernán Darío Gómez buscarán su segundo triunfo y romper la mala racha como visitante en el campeonato.

El conjunto rojo de Antioquia tuvo una sola modificación en su nómina de convocados con respecto al equipo que derrotó a Deportes Quindío en la semifinal de la Copa Colombia. Andrés Mosquera Marmolejo ingresó en lugar de Yimy Gómez. Sin embargo, el arquero antioqueño no será titular, debido a que todavía no se ha recuperado plenamente de la fatiga muscular que padeció. Con respecto al partido frente a Patriotas, Javier Reina completó las dos fechas de sanción pendientes del anterior torneo y será uno de los encargados de conducir al DIM.



"Este es un grupo maduro, todos quieren jugar los partidos y aunque estamos enfrentando a equipos que juegan cada ocho días, nosotros cada tres y por ahí estaremos dando algo de 'ventaja'. Pero todos tienen la cabeza metida en la Liga y no podemos dar ventajas. Andrés Mosquera Marmolejo fue convocado, pero para trabajarlo en recuperación. Pero no va a jugar", comentó el técnico Gómez.



Sobre el próximo rival, ‘Bolillo’ indicó que “he visto jugar a Bucaramanga, es un rival en construcción, seguramente será un partido muy parejo. Vamos paso a paso planificando los partidos, la final de la Copa es hasta el 11 de febrero y tenemos mucho tiempo todavía para pensar en ese partido. El fútbol colombiano es muy duro, hay equipos muy buenos y el nivel es muy parejo".



En cuanto al desgaste del equipo, Gómez comentó que "nosotros estamos jugando, recuperando, viajando. Tuvimos una mini pretemporada donde informamos al equipo sobre la idea de juego que queremos. Con la cantidad de partidos, debemos ir tomando decisiones para conformar el mejor equipo en cada juego".



Finalmente, el entrenador se refirió por el defensa uruguayo Alexis Rolín, quien aún no debuta con el equipo. "Alexis Rolín ya está recuperado, podría jugar, pero no podemos arriesgarlo teniendo en cuenta que esa clase de lesiones musculares son muy traicioneras. Lo vamos a ir llevando poco a poco".



Datos entre Bucaramanga y Medellín



Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín han disputado por Liga 202 partidos, los leopardos ganaron 62, frente a 77 de los antioqueños y 63 empates cierran la estadística. En cuanto a goles marcados, los ‘auriverdes’ anotaron 244 frente a 310 de los rojos.



Independiente Medellín solo perdió uno de sus últimos ocho duelos contra Atlético Bucaramanga en Primera División (cinco victorias, dos empates). El conjunto rojo de Antioquia perdió 10 de sus últimos 12 partidos de visitante en Primera División (un empate y una derrota). El poderoso intentó nueve remates en cada uno de sus dos partidos en la Liga I-2021; había intentado 10 o más remates en cada uno de sus últimos 10 juegos del Campeonato 2020.



Atlético Bucaramanga ha marcado en sus últimos 10 duelos como local en Primera División (15 goles a favor); es su mayor racha desde marzo de 2018 (también 10 partidos y 15 goles a favor). Andrés Sarmiento anotó el primer gol de Atlético Bucaramanga en la Liga I-2021, ante Boyacá Chicó, y asistió el gol del Leopardo ante Jaguares en su otro juego.



Alineación probable



Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, James Sánchez, Javier Reina, Robert Harrys, Matías Mier; Agustín Vuletich.



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 7:40p.m.



Estadio: Alfonso López.



Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).



T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8