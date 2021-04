DIM visita al Pereira en duelo clave por la clasificación poderosa

Deportivo Independiente Medellín visita este martes, desde las 6 de la tarde al Deportivo Pereira, por la fecha 17 en la Liga I-2021. Encuentro a disputarse en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El conjunto rojo de Antioquia regresa a la competencia tras su descanso y buscará volver a meterse en la pelea por la clasificación. Al frente estará el conjunto matecaña que necesita ganar para mantener su lucha por no descender.

Varias novedades fueron confirmadas por el conjunto rojo de Antioquia en la lista de 19 convocados, quienes viajaron en la tarde del lunes a la capital risaraldense. Retornan Andrés Mosquera Marmolejo y Germán Gutiérrez quienes superaron sus molestias físicas. También vuelven Javier Reina y Leonardo Castro, ambos se recuperaron satisfactoriamente luego de dar positivo para covid-19. Por su parte, Juan Pablo Gallego y Juan Guillermo Arboleda no fueron citados tras contraer el virus, mientras que Agustín Vuletich avanza en su puesta a punto y lo más probable es que pueda reaparecer contra Alianza Petrolera.



"Hemos trabajado muy bien, estamos orgullosos de este grupo, los muchachos son muy aplicados y saben lo que estamos por jugar el martes", destacó Edgar Carvajal, quien reemplazará a Hernán Darío Gómez, ausente en los últimos entrenamientos tras dar positivo para covid-19.



Por su parte, Juan David Mosquera indicó que “ha sido una semana dura, poco a poco vamos recuperando el plantel. Teníamos que corregir detalles y a salir a afrontar el partido contra Pereira. Estoy agradecido con el cuerpo técnico, por las oportunidades que se me están presentando, hay que seguir trabajando para afrontar esta parte final del campeonato”.



Además, “he aprendido mucho con todos, especialmente con Víctor (Moreno) y eso es lo que se refleja en los partidos. Ganando este partido nos acercamos más a la clasificación, esperamos que los que faltan se recuperen y el profesor (Hernán Darío Gómez) quede satisfecho con nuestro trabajo”.



Datos entre Deportivo Pereira y Deportivo Independiente Medellín



Por Liga, Deportivo Pereira e Independiente Medellín se han enfrentado en 176 ocasiones, de las cuales, los matecañas ganaron 46, frente a 74 de los antioqueños y 56 empates. En cuanto a goles marcados, Pereira marcó 228 y el DIM 297. El último partido disputado por Liga en el estadio Hernán Ramírez Villegas fue el 25 de septiembre de 2011, por la octava fecha del campeonato. Este encuentro quedó igualado 2-2 goles de Jhon Viáfara y Diego Vera para los locales, mientras que Luis Fernando Mosquera y Felipe Pardo anotaron para los antioqueños.



Deportivo Pereira ganó solo uno de los últimos ocho partidos ante el poderoso (cinco empates, dos derrotas). Como local, Pereira lleva tres partidos sin poder ganarle (un empate, dos derrotas) a Independiente Medellín, previo a eso, los ‘aurirojos’ habían encadenado una serie de cuatro victorias consecutivas.



El equipo risaraldense apenas ganó uno de los últimos 17 partidos que disputó como local por la Primera División (nueve empates, siete derrotas). Fue cuando venció a Once Caldas por 1-0 en marzo de este año. Los últimos dos juegos que disputó en casa terminaron en empates sin goles (frente a Boyacá Chicó y La Equidad).



El conjunto matecaña convirtió 10 goles en la Liga I-2021, el segundo peor registro de la competencia, solo detrás de Alianza Petrolera (siete). Además, el equipo estuvo sin convertir en nueve de los 15 partidos (60 por ciento) que lleva disputados en el torneo.



Independiente Medellín acumula diez partidos sin derrotas en la Primera División (cuatro victorias, seis empates), incluyendo cuatro encuentros fuera de casa (dos victorias, dos empates). Si no pierde frente a Pereira, será la segunda mayor racha invicto del DIM en Primera División desde 2002, solo detrás de los 13 partidos sin derrotas entre noviembre de 2009 y febrero de 2010.



Andrés Cadavid de Independiente Medellín, es el segundo futbolista que más despejes de cabeza ha hecho en la Liga I-2021 (36). Esto supone un 28,15 por ciento de los despejes de esta forma de su equipo, que es el que más ha realizado en la competición este curso (128).



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Juan Carlos Díaz, David Loaiza, Kevin Londoño, Jean Pineda; Leonardo Castro, Matías Mier.

D.T. (e): Edgar Carvajal.



Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

Árbitro: Edilson Ariza (Santander).

VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8