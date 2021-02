Abrebocas de la final de Copa: Medellín visita al Tolima por la Liga

Deportivo Independiente Medellín visita este domingo, desde las 4 de la tarde al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Encuentro por la quinta fecha en la Liga I-2021. Tras dos victorias y un empate en cuatro partidos por la Liga, el poderoso buscará como visitante recuperar los puntos perdidos frente a Millonarios y mantenerse en la parte alta de la tabla, frente a un cuadro ‘pijao’ que no ha tenido un buen arranque y necesita despegar.

"Sabemos lo que se viene en esta gran final, pero debemos pensar en el partido de mañana contra Deportes Tolima. Viajamos con un equipo muy joven, pero confiamos que podamos conseguir un buen resultado”, detalló Andrés Mosquera Marmolejo quien disputará su segundo partido tras superar molestias musculares.



El técnico Hernán Darío Gómez habló sobre el rival y precisó que En el fútbol colombiano no he visto un partido fácil. Tolima es un equipo muy complicado y nosotros buscaremos las respuestas a lo que nos propongan ellos. Hay partidos en donde los jugadores se motivan más, en este partido hay algo especial. Quizás en este partido no veremos el mismo estilo, porque estaría menos trabajado. Tolima es muy difícil, pero seguramente el partido del jueves será diferente".



18 jugadores convocó Hernán Darío Gómez para este partido. Como novedades están los jugadores Miguel Monsalve, Juan Pablo Gallego, Juan Manuel Cuesta y Juan Diego Ospina. Mientras que entre los ausentes están Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez, Matías Mier, James Sánchez y David Loaiza. Pensando en tener un equipo mixto, Medellín quiere mantener su idea de juego y darle rodaje al resto del grupo que no han contado con muchos minutos de juego.



Sobre la mezcla de jugadores, ‘Bolillo’ detalló que "tenemos una nómina de convocados teniendo en cuenta el desgaste del equipo. Incluimos a Juan Pablo Gallego, un jugador que nos puede aportar mucho, especialmente por banda".



Además, "Tolima tiene una recuperación muy rápida del balón, una salida rápida y son muy agresivos. Su arquero es como un '10'. Somos un equipo muy ordenado y hay que actuar con la intención del rival. Ellos son muy frontales y hay que tener cuidado".



Datos entre DIM y Tolima



Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Deportes Tolima se han enfrentado en 210 oportunidades, de las cuales 92 triunfos son para el poderoso, frente a 58 de los ‘pijaos’ y 60 empates. En goles anotados, 318 son para los antioqueños contra 250 de los tolimenses.



Independiente Medellín se mantiene invicto en sus últimos cinco duelos contra Deportes Tolima (dos victorias y tres empates); las dos victorias obtenidas fueron como visitante sin recibir gol (0-2 y 0-1). El conjunto rojo de Antioquia ganó dos de sus últimos tres duelos en Primera División (un empate); su mejor racha desde septiembre 2019 – enero 2020 (10 partidos – seis victorias y cuatro empates). El poderoso, es el único equipo que aún no recibió goles en las segundas mitades de los partidos en la Liga I-2021.



Deportes Tolima no perdió ninguno de sus últimos tres duelos en Primera A (1V 2E); tras perder sus cuatro anteriores partidos de forma consecutiva. El equipo de Ibagué es el que menos permitió remates a sus rivales (25) por la Liga I- 2021 (1 gol concedido).



Independiente Medellín



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Jaime Giraldo, Yulián Gómez; Juan Carlos Díaz, Yesid Díaz, Jean Pineda, Miguel Monsalve, Juan Diego Ospina; Leonardo Castro.



D.T.: Hernán Darío Gómez



Hora: 4:00 p.m.



Estadio: Manuel Murillo Toro



Árbitro: Eder Vergara (Córdoba)



VAR: John Ospina (Quindío)



T.V.: Win Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8