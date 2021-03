Medellín volvió a ganar y se acomodó entre los ocho: 0-2 sobre Águilas

Deportivo Independiente Medellín derrotó como visitante 0-2 a Águilas Doradas, por la fecha 12 en la Liga I-2021. El rojo de Antioquia cortó una racha de cuatro empates consecutivos y volvió a meterse entre los ocho mejores del campeonato. Los goles fueron de Jean Pineda y Carlos Ramírez en contra.



Desde el primer minuto, Medellín salió en busca del triunfo, tanto así, que a los 44 segundos y tras un centro de Germán Gutiérrez desde el sector izquierdo, Carlos Ramírez por intentar rechazar, envió la pelota a su propia puerta, abriendo el marcador para el conjunto visitante.



El poderoso dominaba la pelota y aunque Águilas generaba opciones, le faltaba ser eficaz. Al minuto 18 de juego, Germán Gutiérrez tuvo que ser reemplazado por molestias físicas. En su lugar, ingresó Juan Mosquera.

Al minuto 23, Jhon Pérez de media distancia y con pierna izquierda, inquietó al arquero Luis Erney Vásquez, quien logró evacuar el peligro con sus reflejos y la fortuna, puesto que la pelota pasó rozando la escuadra izquierda. El ex Bucaramanga recibió una asistencia de Juan Pablo Otálvaro.



Christian Marrugo también ensayó de media distancia, pero no fue efectivo. Sobre el minuto 35, fue amonestado David Loaiza en el DIM, el jugador llegó a su quinta tarjeta amarilla y no podrá actuar en el próximo partido contra Deportivo Pasto.



Al minuto 41, Jean Pineda del DIM, remató por fuera del área y la pelota pasó por centímetros del arco custodiado por Carlos Bejarano. Un minuto más tarde, Matías Mier recuperó la pelota en zona medular, le pasó la pelota a Juan Guillermo Arboleda y en el segundo palo, sobre zona derecha, Jean Pineda apareció para estirar la ventaja en el marcador a favor de Independiente Medellín.



En la etapa complementaria, a las afueras del estadio Alberto Grisales, los juegos pirotécnicos tomaban protagonismo. Hinchas del poderoso acompañaban al equipo en las colinas aledañas del escenario ubicado en el oriente antioqueño.



Sobre el minuto 8, Jhon Pérez fue sustituido por el venezolano Anthony Uribe. El conjunto dorado buscaba un mayor peso en ataque. Con el pasar de los minutos, el partido cayó en intensidad y subió en juego fuerte, a lo que el árbitro Carlos Ortega recurrió a impartir varias tarjetas amarillas.



Al final, Independiente Medellín consiguió un triunfo como visitante que lo enruta entre los ocho, de paso, cortó una racha de cuatro empates consecutivos y sin su goleador, Agustín Vuletich, logró ser efectivo en el frente de ataque. Mientras que Águilas Doradas sigue en crisis de resultados y el tema es preocupante para los dirigidos por Francesco Stifano.



En la próxima fecha, Águilas Doradas visita a Jaguares, el próximo viernes 19 de marzo, desde las 7:40 de la tarde en el estadio Jaraguay de Montería. Mientras que Independiente Medellín recibe el próximo domingo 21 de marzo a Deportivo Pasto, desde las 3:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8