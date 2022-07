Medellín sufrió más de la cuenta y rescató un punto: análisis

Deportivo Independiente Medellín conservó el invicto en la Liga II-2022 frente a un Deportivo Cali que le plantó cara y por poco lograba vencerlo. Fue un 2-2 en el que el poderoso supo plantearlo bien, pero unas desatenciones lo pusieron a sufrir más de la cuenta. A continuación, cinco claves de este encuentro disputado en Palmaseca.

Empate de visitante: Medellín mantiene la ‘media inglesa’, ganó a Patriotas de local y empató con Tolima y Cali de visitante. Pensando en la clasificación entre los ocho y con mucho camino por recorrer, el poderoso sigue sumando y eso puede acotar el margen de puntos para lograr ese primer objetivo de Liga.



Dominio de balón: Hasta el 0-1, Medellín era un equipo ordenado y voluntarioso en ataque. El gol hace que pierda ese dominio de la pelota y las ideas de juego para enfrentar a un equipo como Cali.



Lesión de Andrés Cadavid: La salida del zaguero complicaron las cosas para David González y su grupo. Jorge Segura no logró llenar las expectativas y el penal que cometió Juan Guillermo Arboleda, los dejaron al filo de la derrota.



Juego aéreo: En ofensiva funcionó para el gol de Adrián Arregui que abrió el marcador para el DIM. Luego, con la salida de Andrés Cadavid, Medellín perdió en defensa y en ataque, Cali logró el segundo gol que parcialmente le daba el triunfo. No hubo movimientos coordinados y las marcas no aparecieron.



Cambios tardíos: Cuando el partido pedía otra cosa, el cuerpo técnico tardó más de lo esperado en realizar las variantes. Aunque apenas es la tercera fecha, esas situaciones son las que hay que ir aceitando para evitar nuevos sustos.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8