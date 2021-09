Sin margen de error, DIM se prepara para enfrentar al Bucaramanga

Este miércoles, Deportivo Independiente Medellín comenzó su segunda jornada de entrenamientos de cara al encuentro del próximo domingo contra Atlético Bucaramanga, por la fecha 12 en la Liga II-2021.



El conjunto rojo de Antioquia tuvo novedades en algunos jugadores que estaban en el departamento médico. Luego de revisar las ayudas diagnósticas por parte del cuerpo médico del equipo, determinaron que Yesid Díaz en el partido contra Deportes Quindío del pasado domingo, el jugador presentó una lesión grado uno del músculo peroneo lateral y del músculo tibial anterior de su pierna derecha, dependiendo de la evolución en la recuperación, se determinará el tiempo de incapacidad. Inicialmente, el jugador se perdería el encuentro contra Atlético Bucaramanga.



Por otro lado, Edwar López quien estuvo ausente del encuentro frente a los ‘cuyabros’, el atacante presentó una tendinopatía rotuliana a la cual se le hizo manejo médico con muy buena evolución. La novedad fue que el ex Olimpia de Paraguay, Estudiantes de La Plata, entre otros, se reintegró a los trabajos con el resto de sus compañeros.



Víctor Moreno continúa en el departamento médico, al igual que Leiton Jiménez, quienes siguen evolucionando en la recuperación de sus respectivas lesiones. Cabe recordar que Moreno presenta una lesión grado dos de su aductor derecho y osteítis del pubis, en donde ya arrancó su cuarta semana de fisioterapia y Jiménez que tiene una lesión muscular de su aductor izquierdo grado dos.



Trabajo físico, movimientos tácticos en ataque y defensa, espacio reducido, definición y fútbol con jugadores del equipo sub 20, algunos componentes de la práctica realizada esta mañana en la sede deportiva de Llanogrande – oriente antioqueño. El conjunto rojo seguirá entrenando a lo largo de esta semana, el sábado definirá el técnico Julio Comesaña los convocados para afrontar este encuentro clave para las aspiraciones rojas de cara a la clasificación.



Completando las novedades, el club puso a la venta la boletería para el partido del domingo. El aforo para este encuentro es de 22.000 personas. Para conseguir las entradas, los aficionados podrán ingresar a través de la aplicación DIM Plus. Los precios y aforos disponibles por tribuna serán los siguientes: 3.209 asistentes para occidental a $65.000, 8.363 asistentes para oriental a un precio de $35.000, popular norte con 4.556 asistentes de capacidad a $20.000 cada boleta y la tribuna popular sur con capacidad de 1.131 asistentes a un costo de $20.000.



Además, los niños entre 2 y 12 años ingresan gratis con un adulto con boleta. Aplica para un niño por boleta. No aplica para cortesías, ni la tribuna norte por la edad mínima de ingreso. Válido para ingreso con boletas de Volver a Latir. Para el ingreso, deberán presentar al ingreso tarjeta de identidad o registro civil de nacimiento.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8