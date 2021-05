Independiente Medellín se prepara para tercera semana de pretemporada

Tras completar este sábado 22 de mayo dos semanas de pretemporada y regreso a entrenamientos, Deportivo Independiente Medellín se alista para arrancar la tercera semana y en la cual, será un componente fuerte en ejercicios físicos y tácticos. Los dirigidos por el entrenador Hernán Darío Gómez se ponen a punto de cara a las competiciones del segundo semestre del 2021.

El Poderoso cumple con el plan de actividades que diseñó el cuerpo técnico y que arrancó con las primeras pruebas PCR, los análisis de laboratorio, los exámenes médicos y las pruebas de potencia de salto, fuerza y velocidad. Esta semana arrancó con los trabajos en el campo de juego y se sumaron las primeras dos caras nuevas, Sebastián Hernández y Miguel Camargo, ambos superaron con normalidad los chequeos y evaluaciones.



El mediocampista panameño viajó luego de esto a Estados Unidos para unirse a trabajos con la Selección de su país de cara a los encuentros por Eliminatorias. James Sánchez no entrenó en las últimas sesiones, tras una calamidad familiar. El otro futbolista que no participó de los entrenamientos fue Juan David Mosquera, quien está en el proceso de la Selección Colombia Sub 20 en Bogotá hasta este lunes 24 de mayo.



Este domingo 23 de mayo, se conoció que las nuevas PCR realizadas el sábado 22 de mayo, arrojaron resultados negativos por covid-19 para todos los integrantes del primer equipo. Tras el final de los ecocardiogramas, el Decano del Fútbol Colombiano avanzará en los ejercicios en cancha incluyendo el trabajo táctico.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8