DIM, a retomar el rumbo ganador: se mide con Patriotas en el Atanasio

Deportivo Independiente Medellín recibe a Patriotas Boyacá, este viernes desde las 8 de la noche, por la segunda fecha en la Liga I-2021. Tras caer en Barranquilla, el poderoso buscará su primera victoria en el campeonato, enfrentando al conjunto de Tunja que conmemora una década en Primera División.

Con la mente puesta en el partido a partido, los rojos de Antioquia no se distraen y esperan sumar sus primeros tres puntos en el campeonato enfrentando a un complicado equipo boyacense que si bien, hace 27 fechas no gana por fuera de Tunja, van a querer complicarle el camino al DIM.



Hernán Darío Gómez definió 18 jugadores para este compromiso con varias novedades: el arquero Yimy Gómez, el defensa central Víctor Moreno y el atacante uruguayo Matías Mier ingresaron a la lista en lugar de Andrés Mosquera Marmolejo ausente por fatiga muscular, Juan Diego Ospina, Miguel Monsalve y Juan Manuel Cuesta por decisión técnica. En el caso de las novedades, Matías Mier superó el covid-19 y tras una semana de trabajos, estaría listo para sumar minutos, por parte de Moreno, pagó la fecha pendiente de sanción y volvería a ocupar su lugar en la titular como central por derecha.



"El grupo viene bien, tengo planificada la nómina para mañana. Tenemos buen tiempo para la recuperación de cara a la Copa. No soy un técnico de rotaciones, hay muchos jugadores que llegaron el 3 de enero y queremos que todos estén bien, por eso paré 2 equipos vs Junior. Vamos a trabajar un equipo que lo vemos mejor para el partido contra Patriotas y luego veremos para el juego de la Copa", indicó ‘Bolillo’ Gómez.



Sobre el rival, el técnico Gómez comentó que "de Patriotas y todos los equipos le tenemos mucho respeto, trabajo más para que Medellín mejore y someta al contrario con sus argumentos. Ya hemos visto cosas de ellos, movimientos, individualidades. Tenemos que enfocarnos en nuestras prioridades. El partido contra Patriotas debemos tener la iniciativa, todos los equipos nos estamos conociendo. Por ahora, vamos a continuar con una nómina base".



En cuanto a esas estadísticas, donde Patriotas no gana como visitante desde hace 27 partidos, Gómez respondió que "yo oigo las estadísticas y espero que no se agrande Patriotas, que después de 27 partidos sin ganar de visitante, venga y nos derrote. Ellos desde que están en primera división les ha costado duro, tienen un técnico español, tienen el deseo de mejorar y nosotros evitarlo".



Finalmente, reveló algunas de sus sensaciones previos a los partidos que está dirigiendo con el equipo. "Tengo un gran compromiso por estar en mi ciudad, la responsabilidad de estar muy atento. Siento ese 'tensionadito bacano' y espero seguirlo sintiendo, hay muchos nervios y en especial, muchas ganas de hacer las cosas bien y conseguir los resultados".



Por su parte, Matías Mier se siente pleno físicamente y está disponible en la posición que lo necesite el cuerpo técnico. "Yo vengo a aportar en donde el técnico quiera ubicarme. Sabemos que Patriotas es un rival complicado y nosotros tenemos la obligación de sumar para acomodarnos en la Liga".

Datos entre Independiente Medellín y Patriotas Boyacá



En los últimos tres años, Medellín y Patriotas se enfrentaron un día viernes, el balance es de dos triunfos para los rojos de Antioquia contra uno de los boyacenses. En el Atanasio, Patriotas ha recibido 10 goles y marcó dos en los últimos partidos (4-1, 3-0 y 3-1).



Independiente Medellín y Patriotas Boyacá se han disputado por Liga en 17 partidos, de los cuales 11 ganó el poderoso, frente a dos de los boyacenses y cuatro empates. 31 goles a favor de los antioqueños frente a 14 de los lanceros.



Alineación probable



Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Jean Pineda, James Sánchez, Yesid Díaz, Robert Harrys; Agustín Vuletich.



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).



VAR: Jhon Perdomo (Huila).



T.V.: WIN Sports | WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8