¡El duelo estelar de la fecha! DIM recibe a Millonarios por la Liga

Deportivo Independiente Medellín recibe este jueves, desde las 8 de la noche a Millonarios, por la cuarta fecha de la Liga I-2021. Con tres victorias consecutivas, dos por Liga y una por la Copa, el poderoso buscará seguir por esa senda triunfal cuando se mida al conjunto dirigido por Alberto Gamero, quien lleva puntaje ideal en los dos partidos que ha disputado en este campeonato. Será un duelo donde ambos equipos se medirán en qué tramo de construcción se encuentran.

David Loaiza es uno de los hombres que llegó para este año y que en cada partido se viene destacando como volante de marca. “Sabemos la importancia del rival, con jugadores de mucha experiencia, nosotros debemos estar muy ordenados y aprovechar los espacios que nos puedan dar. No hemos tenido muchas sesiones de trabajo, pero la idea se mantiene, la vamos tomando y depende de nosotros en ponerla en práctica en el campo de juego”, indicó.



Sobre el rival, Loaiza comentó que “es un equipo que se mueve muy bien en el ataque. Nosotros debemos contrarrestar sus virtudes, teniendo mucha movilidad y manejando la pelota. Desde mi posición me siento muy cómodo, es de mucho desgaste, pero me ayuda mucho contar con compañeros de muy buen pie, me ayudan a ser mejor cada día”.



En cuanto a los convocados, Hernán Darío Gómez decidió citar a los mismos jugadores que viajaron a Bucaramanga en el partido anterior, mientras que en la posible titular habrían cambios como el regreso del arquero Andrés Mosquera Marmolejo en lugar de Luis Erney Vásquez.



Datos Medellín y Millonarios



Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Millonarios se han enfrentado en 218 partidos, de los cuales 65 ganaron los antioqueños contra 88 de los capitalinos y 65 duelos terminaron empatados. En cuanto a goles, 278 fueron rojos contra 351 azules.



Medellín ganó cinco de sus últimos siete duelos como local ante Millonarios en Liga (un empate, una derrota); en esta racha, anotó nueve goles y recibió cuatro. Además, el poderoso ha marcado en sus últimos 20 duelos como local en Liga (36 goles a favor, 10 victorias, cuatro empates y seis derrotas); sin embargo, solo mantuvo su valla invicta en cuatro duelos de esta racha.



Agustín Vuletich participó directamente en los tres goles de Medellín en el Apertura 2021: anotó los primeros dos y asistió el más reciente, marcado por Matías Mier.



Millonarios ganó cuatro de sus últimos seis duelos como visitante en Primera División (dos empates); la misma cantidad que en sus anteriores 22 partidos en la competencia (11 empates y siete derrotas). En lo que va de la Liga I- 2021, Millonarios es el equipo con mayor precisión de pases en campo rival (76,8%).



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, James Sánchez, Javier Reina, Matías Mier, Robert Harrys; Agustín Vuletich.



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Keiner Jiménez (Cesar).



VAR: Gustavo Murillo (Chocó).



T.V.: WIN Sports +







Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8