Medellín, con varias piezas en duda para el clásico antioqueño

Independiente Medellín entrenó en su sede de Llanogrande este miércoles, de cara al partido del próximo domingo contra Atlético Nacional, por la fecha 10 en la Liga BetPlay II-2022. Varios jugadores se encuentran en duda para este juego, que define el rumbo del equipo para la parte final de la fase todos contra todos.



David González podrá contar con Germán Gutiérrez, Andrés Cadavid y Didier Bueno, quienes permanecieron durante varias semanas en el departamento médico y que ya tienen el alta médica y deportiva.



Sin embargo, David Loaiza continúa en recuperación al igual que Jean Pineda, quien será baja por las próximas seis semanas. En duda estaría Miguel Monsalve por una subluxación de su hombro derecho, y Felipe Pardo, a quienes esperarán hasta la última hora para poder contar con ellos.



El médico Edgar Méndez habló sobre el estado de salud de los jugadores lesionados y los que estarían en evaluación. “El tema de (David) Loaiza, ya lleva siete semanas de recuperación tras su lesión, está en la segunda fase de rehabilitación con kinesiólogo. La evolución ha sido muy buena, no siente ningún tipo de dolor, vamos a esperar las ocho semanas que estaban programadas para mirar en qué condiciones avanza y darle el alta la próxima semana para que continúe con el proceso de acondicionamiento físico. Nosotros damos el alta médica, faltaría el alta física y el alta deportiva y competitiva. En una lesión tan larga, necesita sumar todos los pasos”, comentó Méndez.



Además, “Jean Pineda tuvo una lesión grado dos en dos tendones de los músculos isquiotibiales en el bíceps femoral y el semitendinoso de su pierna derecha, a raíz de ser una lesión grado dos y ser en tendón, tendrá una recuperación aproximada de seis semanas. Es decir, el alta médica sería para dentro de seis semanas”.



En cuanto al ex Toluca, Pachuca, entre otros, el galeno indicó que “Felipe Pardo tuvo una molestia muscular a comienzos de la semana anterior, después de hacer una ecografía, se le encontró una lesión miofascial del gemelo, una cosa muy mínima que produce molestia, lo trabajamos durante esta semana y hará el resto de esta semana los trabajos con el grupo. Si está al cien por ciento, estaría apto para el domingo, si no estaría apto de acuerdo a lo que veamos en estos entrenamientos, no estará”.



Sobre el tema Monsalve, el médico explicó que “desde el pasado miércoles hemos estado revisando todo el tema de Miguel Monsalve, tuvo un trauma en el hombro derecho, con sensaciones de inestabilidad. La conclusión que llegamos con el staff médico es que tiene una subluxación de hombro, en la parte clínica no presenta una gran inestabilidad, pero la resonancia nos mostró que hay daño en dos estructuras, una en el fibrocartílago, que es el que recubre el hombro para evitar que la cabeza del humero se salga de su articulación, siendo una sensación muy molesta. Y una lesión en cartílago de la cavidad glenoidea, que es la cavidad donde se articula la cabeza del humero”.



Finalmente, el galeno explicó “qué implica eso, que puede necesitar más adelante una cirugía, la posibilidad que se siga luxando es muy alta y no queremos que eso suceda en un jugador de 18 años. Debemos ser cautelosos con las decisiones del futuro articular de un joven. Hablamos con los ortopedistas de la ARL y la conclusión es que revisaremos un examen para determinar si hay un daño en la cavidad glenoidea, debemos operarlo inmediatamente, si ese examen no sale con ese daño, tendrá una fisioterapia de cuatro semanas y que participe del torneo, si durante el tiempo se subluxa o se luxa, será operado inmediatamente, de lo contrario, será operado al terminar la temporada”.



Independiente Medellín trabajará durante esta semana hasta el sábado en la mañana, donde en horas de la tarde, el técnico David González deberá definir la lista de concentrados para afrontar este compromiso importante en la fecha de clásicos de la Liga BetPlay II-2022.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8