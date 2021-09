Medellín espera un buen debut de Comesaña: recibe a Once Caldas

Deportivo Independiente Medellín recibe este viernes, desde las 8 de la noche a Once Caldas, por la décima fecha en la Liga II-2021. Tras imponerse con polémica frente a Jaguares en Montería, el poderoso regresa al Atanasio para buscar su tercer triunfo del campeonato y tener un buen estreno en la cuarta etapa de Julio Comesaña como entrenador. Pese a las bajas de Víctor Moreno por lesión y Andrés Cadavid por acumulación de tarjeras amarillas, el rojo necesita sumar para acercarse al grupo de los ocho. Al frente está el conjunto albo con las mismas necesidades de ganar y salir del bache deportivo.

Como en 1982, 1992 y 1998, Julio Avelino Comesaña tendrá un nuevo ciclo como entrenador de Independiente Medellín, el uruguayo espera que la cuarta sea la vencida y pueda lograr con el poderoso el título de Liga. Sin embargo, el estratega deberá comenzar a ganar desde su primer encuentro, en el que parte al medio el calendario del campeonato. La ilusión de volver a clasificar a los cuadrangulares y conseguir la séptima estrella en diciembre, es el anhelo poderoso.



En la nómina de convocados, Independiente Medellín presentó varias novedades; Víctor Moreno se encuentra en el departamento médico, Andrés Cadavid cumplirá una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Sebastián Hernández y Diego Herazo tampoco fueron convocados por decisión técnica. En cuanto a las novedades están concentrados Yulián Gómez, Jean Pineda y Yesid Díaz. Leiton Jiménez sería el reemplazante de Cadavid en la zaga roja, el jugador volvería a ser titular con el equipo tras nueve años, su último encuentro fue el 26 de mayo de 2012 contra Deportes Quindío.



“Es grato volver a estar en el Medellín, tener la posibilidad de ser titular en el Atanasio, rodeado con la gente que tanto me ha apoyado y me ha querido, en un partido que es muy importante contra Once Caldas, donde tenemos que sumar los tres puntos para seguir cerca del grupo de los ocho. Estoy trabajando con los compañeros, hay dos jugadores del equipo que no van a poder estar por lesiones y sanciones, si tengo esa opción de jugar, espero hacerlo de la mejor manera”, detalló Leiton en diálogo con los medios de comunicación.



Por su parte, Julio Comesaña comentó que “espero que podamos tener un equipo en la cancha que pueda interpretar bien las diferentes situaciones de juego en ataque y defensa. El inicio y la salida de juego, que estén concentrados en la tarea que nos pueda encaminar a los resultados. Trataremos de jugar bien, defendiendo y atacando con eficacia”.



En cuanto a la urgencia de ganar, el técnico indicó que “la necesidad de ganar es como la necesidad de comer, tenés hambre y querés comer. Llevo más de 40 años en el fútbol y sé que debemos ganar cada partido. Hicimos un buen trabajo durante los últimos días. Vamos a competir contra un equipo que también trabaja, pero confío en lo que pueda brindar en la cancha”.



Además, Comesaña habló sobre sus colaboradores en el cuerpo técnico, “estamos en una etapa de la temporada, que, si hacemos menos modificaciones del grupo, mucho mejor. A David (Montoya) lo conozco desde que era jugador y yo era director deportivo. Espero que me guíe por el entorno del equipo. Jorge Franco es una persona con la cual trabajé hace muchos años, es de mi confianza y nos va a ayudar mucho”.



Sobre Once Caldas, Julio señaló que “es un equipo que no creo que tenga tantas presiones, están en plena reconstrucción y están tratando de cambiar su estructura. Buscan un mejor inicio y salida de juego, han mostrado cosas interesantes, seguramente será un rival difícil, está en un puesto bajo en la tabla, no tiene nada que perder. Seguramente vendrán a arriesgar, salirnos a atacar y nosotros tomar las precauciones del caso”.



Finalmente, el estratega charrúa destacó que “no puedo venir a cambiar todo, porque comienza la angustia. Debemos pensar con tranquilidad, evitar los errores que cometió el técnico anterior y buscar soluciones para mejorar en la ofensiva, manteniendo el orden defensivo”.



Datos entre Independiente Medellín y Once Caldas

Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Once Caldas disputaron 196 partidos, de los cuales el rojo de Antioquia se impuso en 67 juegos, los manizaleños consiguieron 66 triunfos y los 63 partidos restantes terminaron igualados. En cuanto a goles anotados, el DIM hizo 250 y recibió 252.



Once Caldas acumula siete partidos sin perder contra Independiente Medellín por Liga (dos victorias, cinco empates). Sin embargo, el poderoso no ha perdido en los últimos seis encuentros como local frente a los manizaleños, con un balance de dos triunfos y cuatro empates. El último triunfo para el albo fue en agosto de 2014, cuando logró imponerse por 1-3.



Independiente Medellín acumula 13 partidos sin perder en el Atanasio por la Liga, desde su última derrota en la Liguilla del campeonato 2020 contra Deportivo Pereira, en aquella ocasión, ganaron los matecañas por 1-2. El DIM se encuentra invicto en casa en lo que va de 2021.



El último juego que el DIM perdió como local en el Atanasio fue el mencionado contra Deportivo Pereira. El dato es que ese juego se disputó un viernes, el 27 de noviembre. Por el campeonato colombiano, Medellín ha jugado 30 partidos los viernes, el balance es de 14 derrotas, seis empates y 10 victorias.



El primer partido que Medellín jugó por Liga un viernes, fue el 12 de octubre de 1951, contra Huracán de Medellín, el poderoso se impuso por 1-0 por reglamento. Aunque ese juego lo habían empatado 1-1.



Once Caldas suma ocho encuentros sin ganar en la Liga II-2021 (dos empates, seis derrotas) y no ha ganado en ninguna de sus últimas 15 visitas de Primera División (ocho empates y siete derrotas), desde noviembre de 2020 ante Deportes Tolima, cuando se impuso por 2-3.



Independiente de Medellín es el equipo de la Liga II-2021 que más empates sin goles acumula hasta ahora (cuatro), pero es el segundo equipo que ha dejado más veces su arco en cero (seis, una menos que Atlético Nacional).



Después de anotar un doblete en la última derrota ante Águilas Doradas, Juan David Pérez de Once Caldas se convirtió en uno de los dos jugadores de este torneo con más de un doblete (dos, al igual que Fernando Uribe de Millonarios).



Alineación probable

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Didier Bueno, Leiton Jiménez, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Adrián Arregui, Javier Reina; Vladimir Hernández, Edwar López, Agustín Vuletich.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Lisandro Castillo (Bogotá).



TV: Win Sports y Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8