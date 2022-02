‘Quiero marcar mi propia historia en Medellín’: Juan David Mosquera

Deportivo Independiente Medellín continúa preparándose de cara al partido del próximo martes, contra Águilas Doradas en el cierre de la novena fecha en la Liga I-2022. Juan David Mosquera sigue trabajando para terminar de consolidarse en el esquema de Julio Comesaña, el lateral derecho está convencido que, con trabajo, podrá llegar muy lejos en su carrera, no se pone límites y quiere conseguir títulos y buenas actuaciones en el poderoso.

“Feliz por el proceso, ahora se está viendo los frutos del esfuerzo de mucho trabajo que estoy venido haciendo, tengo mucha autocrítica, cuando las cosas salen bien, tengo los pies sobre la tierra, hay que seguir trabajando porque esas mejorías no son solo para mí, sino para el grupo”, remarcó Juan David.



En cuanto a la preparación durante esta semana larga de trabajo, Mosquera expresó que “estos días se han aprovechado para el trabajo en el equipo, estoy feliz por lo que estoy haciendo, los compañeros siempre me han apoyado, ellos me han ayudado a crecer con mi juventud. Lo bueno es que hay que seguir luchando, trabajando para subir mi nivel y estar enfocado en una futura venta, el cual es un sueño para el club y para mí. Estoy feliz porque aporto al equipo”.



En lo personal, el lateral indicó que “quiero marcar mi propia historia, veo mucho fútbol y hay jugadores talentosos como Dani Alves, desde que empecé en esta posición me fijé mucho en él, pero quiero marcar mi propia historia para que otros jugadores que comienzan, me tomen como ejemplo. Estoy muy joven, me queda mucho por aprender, voy poco a poco madurando no solo como jugador sino como persona, aprovechando cada momento al máximo”.



Además, “hablo con muchos compañeros, al menor es al que más lo aconsejan. De todos, el que más recuerdo es Andrés Mosquera Marmolejo, quien me ha ayudado mucho desde que llegué al plantel profesional, me dice que debo aprovechar, potenciarme para proyectarme en una futura venta”.



Con 19 años y en su tercer año como jugador profesional, Mosquera aprende sobre la polifuncionalidad que deberá tener desde su posición como lateral. “Es importante sumar minutos y aprovechar la confianza que tiene el técnico conmigo. He sido más atrevido, atacando por dentro, algo que me he sentido cómodo, jugando con David Loaiza y ha sido bueno para el equipo”.



El jugador explicó otra de sus funciones en el campo por la banda derecha junto a Felipe Pardo. “Pipe (Felipe Pardo) es un extremo que es más de línea y eso me facilita para atacar por dentro. Una de las cosas que entrenamos es que el lateral y el extremo no debe estar en la misma zona. Es algo nuevo que he aprendido y la he sabido aprovechar. Poco a poco me he sentido mejor”.



Finalmente, el jugador habló sobre el próximo rival de la Liga, Águilas Doradas, uno de los nuevos clásicos del fútbol antioqueño. “Águilas Doradas es un equipo que tiene un técnico referente, con jugadores jóvenes. Nosotros tenemos que ganar, porque es un propósito que tenemos, necesitamos la victoria, pensamos en los nuestro y teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que se vienen”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8