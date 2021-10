Alerta: Medellín confirmó una nueva baja de cara al clásico antioqueño

Previo al clásico antioqueño del próximo sábado, Deportivo Independiente Medellín informó el parte médico del panameño Miguel Camargo, quien sufrió una dura lesión en el entrenamiento del pasado martes, además de la evolución en la salud de otros jugadores que estaban en recuperación.

En declaraciones al canal oficial del DIM, el médico Édgar Méndez indicó que “Miguel Camargo en el entrenamiento de ayer (martes) tuvo un trauma rotacional de su tobillo derecho, fue evolucionado y evaluado por el staff médico de la institución encontramos una fractura bimaleolar de su tobillo derecho por lo cual va a requerir un procedimiento quirúrgico que haremos la próxima semana. El jugador está impactado emocionalmente, porque la fractura siempre es muy impactante. Fue una mala noticia para el grupo, vamos a determinar luego de la cirugía su tiempo de incapacidad. Entre todas las partes de la institución estamos apoyándolo para que lógicamente esa actitud cambie, y lógicamente, tengamos una actitud mucho más positiva, no solamente de las cirugías, sino también en los procesos de rehabilitación”.



En cuanto al estado de salud de Víctor Moreno y Yesid Díaz, el galeno explicó que “el caso de Víctor Moreno, recordemos que tenía una lesión de aductor, pero además tenía una osteítis del pubis. Es decir, el hueso púbico estaba inflamado. Ya está en su segunda semana de trabajo de campo, la respuesta ha sido muy positiva, ya está haciendo trabajos de gesto deportivo, de pateo, de salto y trabajos explosivos. Si la respuesta sigue así de positiva y sin molestias, estaríamos dándole el alta médica, donde pasaría a un proceso de acondicionamiento físico con el preparador físico y el cuerpo técnico, donde ellos determinarán en qué momento podrá reaparecer en competencia”.



De Yesid, “también hay que recordar que sufrió una lesión de los músculos del tibial anterior y del peroneo. La recuperación ha sido lenta, pero va bien. Está terminando la primera fase de recuperación. Hay que recordar que él tuvo una tendinopatía rotuliana. Ya fue dado de alta, pero lastimosamente en el transcurso de esta semana durante los entrenamientos un trauma en la rodilla una rótula que una u otra forma lo limitada para la práctica deportiva por ende tuvimos que también hacen su trabajo de rehabilitación para ese trauma. Yo creo que ya mañana (jueves) pasará a la fase segunda fase del trabajo de campo directamente con el kinesiólogo y miraremos la evolución de la próxima semana si le damos el alta médica”.



Otro jugador que estaba en el departamento médico era Edwar López. Sobre el estado de salud del ex jugador de Estudiantes, Olimpia, entre otros, señaló que “ya se encuentra muy bien y lleva toda esta semana entrenando sin ningún tipo de restricción con un equipo y lógicamente ya el ‘profe’ (Julio Comesaña) determinará si lo tiene en cuenta”.



Finalmente, habló sobre Javier Reina, un jugador que salió con varios golpes del último partido contra Envigado. “Más que golpes, realmente es una fatiga y una entesitis que estaba presentando Javier (Reina) que es de más o menos entre una o dos semanas. En el transcurso de la semana la evolución digamos ha sido satisfactoria pero no del todo completo, sigue haciendo los trabajos con el grupo. Está disponible para el cuerpo técnico, pero lógicamente estamos evolucionando y tratando de punto de vista de la fatiga”.



El conjunto poderoso sigue trabajando en el oriente antioqueño de cara al encuentro por la fecha 14 de la Liga II-2021 contra Atlético Nacional.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8