'En la adversidad, logramos sobreponernos': Matías Mier habló del DIM

A pesar de las dificultades en su nómina, Deportivo Independiente Medellín rescató un punto frente al Deportivo Pasto. El poderoso se mantiene dentro del grupo de los ocho y frente a una semana con dos partidos cruciales, primero en Cali contra América y luego en el Atanasio frente a Nacional, Matías Mier habló al final del encuentro donde destacó la actitud del equipo.

“No ganamos, porque nos faltó concretar las opciones que generamos. En la adversidad, logramos sobreponernos y dentro del desorden que teníamos en la cancha, logramos sacar el resultado”, precisó el uruguayo.



En cuanto a la situación del grupo, Mier indicó que “cuando tengamos más compañeros que van a volver de esta enfermedad, el equipo estará mejor. Cuando tuvimos que poner, lo pusimos, me queda el sabor amargo del empate, pero al menos sumamos un punto”.



Finalmente, el ex Peñarol, Junior y La Equidad expresó que “nosotros tenemos un buen ambiente, pero como ser humano, se empieza a cuidar a tomar precauciones por la pandemia. Que nos falten los compañeros en la cancha, es la unión que nos permite empujar hacia adelante”.



Con 13 partidos, donde disputó 903 minutos, Matías confía en seguir aportando al conjunto rojo de Antioquia en búsqueda de clasificar a la fase final del campeonato, algo que no sucede desde la Liga II-2018.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8