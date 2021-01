Luis Vásquez: con los guantes 'calientes' y la cabeza fría en DIM

Con los ánimos renovados, Deportivo Independiente Medellín se enfoca en la semifinal de la Copa Colombia contra Deportes Quindío este miércoles en el estadio Centenario de Armenia. Con la posible ausencia de Andrés Mosquera Marmolejo, Luis Erney Vásquez sería el designado para defender el arco poderoso.

“Venimos trabajando de muy buena forma de cara al partido contra Quindío, no es fácil, pero tenemos la convicción de buscar la clasificación. Desde el partido contra Patriotas estoy haciendo las cosas bien, el cuerpo técnico y los compañeros me han brindado su confianza, estoy tranquilo y quiero hacer las cosas de la mejor manera”, indicó Vásquez.



En cuanto a una posible definición por lanzamientos desde el punto penal, Luis Erney señaló que “hemos trabajado los penales con el profesor Didier (Muñoz) a Quindío lo enfrenté en la ‘B’, estoy preparado para lo que pueda pasar. Es un partido único y debemos estar muy atentos a lo que ocurra en Armenia”.



Sobre el entrenador de arqueros del DIM Didier Muñoz, Vásquez opinó que “el profesor Didier (Muñoz) es una excelente persona, está muy bien capacitado, le hemos aprendido mucho, es muy profesional. Tiene muchos ejercicios estilo Europa y eso nos hace que estemos bien ubicados en el arco”.



Finalmente, el arquero habló de su presente. “Me llena de seguridad, de confianza saber que el cuerpo técnico está tranquilo con los que estamos en el arco. Por ahí cuando (Andrés Mosquera) Marmolejo no estaba, pude hacer bien mi trabajo y cada vez creciendo con ese respaldo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8