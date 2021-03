Luis Erney Vásquez enfocado en el aprendizaje para ser garantía de DIM

Para Deportivo Independiente Medellín, el plazo se está acortando para regresar al triunfo y volver a meterse en la lucha por un lugar entre los ocho de la Liga I-2021. Luis Erney Vásquez está ocupando el lugar en el arco que dejó Andrés Mosquera Marmolejo por una lesión en el juego contra Deportivo Cali. El vallecaucano confía en el aprendizaje constante para ser garantía en el arco rojo.



"Hemos tenido una semana larga de trabajo para reforzar conceptos, corregir falencias en el juego y conocernos más. La comunicación va de la mano con el trabajo que el cuerpo técnico ha tenido para coordinarnos en la línea de cuatro. Hemos hablado mucho, conocer al compañero, sus perfiles y la rotación de los centrales, se ha hecho un buen trabajo", destacó Vásquez.

Sobre el campeonato, el golero expresó que "la Liga está muy pareja, cualquiera le gana a cualquiera, nosotros iremos a Rionegro a buscar los tres puntos. Los rivales de media tabla hacia abajo no dejan muchos espacios y con lo poco, intentamos llegarles. Contra equipos que proponen, puede mostrarse un mejor fútbol".



En cuanto al trabajo y la lucha por custodiar el arco poderoso, Luis Erney comentó que "la competencia es sana, Andrés Mosquera Marmolejo es un gran arquero y recibo sus consejos, él me dice que me entrene al máximo y así mismo es que uno compite. Hay que entrenar bien y estar preparados para el campeonato. Andrés (Mosquera Marmolejo) viene haciendo un gran trabajo, es nuestro referente. Mi responsabilidad es hacer muy bien mi trabajo".



Sobre el planteamiento del equipo, Vásquez indicó que "la posesión del balón que nace desde los arqueros, depende de lo que plantee nuestro rival. La idea es salir dominando la pelota, teniendo paciencia, cuando nos hacen presión, desahogarnos con el delantero".



Finalmente, describió sobre sus funciones, lo que le pide el cuerpo técnico y si hacen cuentas para los próximos partidos. Al DIM le restan siete encuentros, entre los que se destacan América y Nacional. "En lo táctico, debo respaldar a la defensa, que estemos muy ordenado. En lo personal, aprendo todos los días, si me toca jugar contra América o Nacional, debo estar preparado, dispuesto y hacer mi trabajo de la mejor manera".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8