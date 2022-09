Medellín: disposiciones logísticas para el partido contra Pereira

Mediante un comunicado en su página web, el Deportivo Independiente Medellín anunció las disposiciones logísticas de cara al partido contra Deportivo Pereira, por la fecha 13 en la Liga BetPlay II-2022, el próximo jueves 22 de septiembre a las 6:10 de la tarde, en el estadio Ditaires de Itagüí. El conjunto rojo de Antioquia jugará como local en el sur del Valle de Aburrá, debido a un concierto a realizarse el viernes 23 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot.

“Teniendo en cuenta que este evento de ciudad no estaba programado al momento de planificar el calendario del semestre en conjunto con Dimayor y la imposibilidad de aplazarlo para otra fecha, por motivo de fuerza mayor el club se ve obligado a jugar este partido en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí (Estadio de Ditaires)”, detalló el club.



Además, con el precedente del primer semestre y previendo este tipo de situaciones, para la venta de abonos del segundo semestre, el DIM “estipuló en los términos y condiciones que no reemplazará las entradas para partidos que, por compromisos de la Alcaldía de Medellín en el estadio Atanasio Girardot, no puedan ser disputados en el escenario sede (Atanasio Girardot). El club podrá determinar, en caso de considerarlo adecuado, un mecanismo de ingreso para un público limitado”.



Medellín decidió habilitar 7.000 boletas exclusivamente para abonados y sin costo adicional. Para acceder a ellas, cada abonado deberá ingresar al módulo “Encuestas” en el inicio de la app DIM Plus y diligenciar la totalidad del formulario que estará habilitado a partir de este jueves 15 de septiembre a las 11:00 de la mañana. Las instrucciones para realizar este proceso serán publicadas en las redes sociales y la página web del club.



Además, “las entradas se habilitarán para los primeros 7.000 abonados en diligenciar el formulario de manera correcta. Cada abonado podrá registrarse una sola vez en el formulario, se cargará la misma cantidad de boletas que tiene a su nombre en el abono”.



Es importante recordar que el DIM “no se hace responsable de boletas impresas, revendidas o que no se hayan cargado al usuario registrado debidamente en el formulario. Además, para este partido, por temas de aforo, logística y seguridad, no está permitido el ingreso a hinchada visitante”, explicó.



Finalmente, el club indicó que “como institución, queremos contar con el 100 por ciento de nuestros abonados en cada partido y con el apoyo que han demostrado en cada fecha, pero ante esta situación que nos sobrepasa, agradecemos la comprensión y el apoyo que nos han brindado tanto abonados como hinchas”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8