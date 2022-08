Miguel Monsalve la rompe con el rojo: ‘es el momento para aprovechar’

Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 contra La Equidad, por la sexta fecha en la Liga II-2022. Miguel Monsalve sigue coleccionando momentos inolvidables, a sus 18 años, el canterano poderoso convirtió su segundo gol como profesional, el primero por Liga y el primero en el Atanasio. A pesar del resultado, el joven jugador se mostró contento por seguir cumpliendo sueños con la camiseta poderosa.



“Quedé muy contento por el gol, poderle aportarle al equipo. Lamentablemente, no se nos dio la victoria para redondear la noche. Yo puedo jugar en varias posiciones del campo, el cuerpo técnico lo sabe y pueden identificar en donde puedo aportar mejor, teniendo en cuenta mis condiciones”, remarcó.

Además, “para mí ha sido muy importante el respaldo de mis compañeros. Hay jugadores con mucho nombre, mucha trayectoria. Este grupo es una familia y se identifica por aportar buena energía, todos me aconsejan y eso me sirve para mi crecimiento. Espero seguir aprendiendo y aportarle al equipo”.



En lo personal, Miguel indicó que “desde mi debut, no había sumado tantos minutos. Ha pasado un tiempo para afrontar una nueva realidad, tenía que conseguir lo mío a base de trabajo y mucha paciencia. Ahora soy más maduro, más fortaleza mental, es el momento para aprovechar, dependerá de mí para seguir creciendo. Las exigencias son más altas y para eso debo estar preparado”.



Finalmente, el jugador profundizó todo lo que sintió alrededor de ese gol que anotó en la portería norte. “Fue muy emotivo anotar en el Atanasio, desde hace muchos años estoy en el club, era algo que soñaba, que mi familia soñaba y que lo visualizaba. Sabía que la oportunidad me iba a quedar y cuando me quedó debía aprovecharla. Contento por cumplirle el sueño a mi familia, es la base de los triunfos que he conseguido y que me vean haciendo un gol en el Atanasio es algo que no tiene precio”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8