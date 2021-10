‘Me voy feliz, porque pensaron que nos iban a golear‘: Julio Comesaña

Con un mejor segundo tiempo, Deportivo Independiente Medellín estuvo cerca de llevarse el clásico antioqueño contra Atlético Nacional. El conjunto rojo de Antioquia mostró mejoría en su juego y gracias a una destacada labor de su arquero Andrés Mosquera Marmolejo, sumó un punto que lo deja más cerca de la pelea por un lugar entre los ocho. Al final del partido, el técnico Julio Comesaña valoró el nivel de juego de sus dirigidos y se fue conforme con esta igualdad.

“El equipo con la ansiedad de buscar el partido, nos ubicamos de manera incorrecta en el primer tiempo, algo que no era la orden. El rival nos desgastó y llegaban con mucha facilidad. En el segundo tiempo, retrocedimos un poco más y con espacios más cortos salimos a presionar y las cosas cambiaron. Nacional no podía entrar a la mitad del campo y se dedicaba a lanzar, enfrentamos a un equipo con más tiempo de trabajo, cuenta con jugadores desequilibrantes. Nosotros llevamos a penas un mes, pero quedo con una gran satisfacción por lo mostrado en el equipo”, indicó el uruguayo.



En cuanto a la actuación de su golero, Comesaña remarcó que “disfrutamos de un arquero seguro que genera confianza y aunque el rival nos desequilibre, siempre está Andrés (Mosquera Marmolejo) en controlar las situaciones. Nosotros buscamos que en un futuro tenga menos trabajo”.



El estratega resaltó la campaña de ambos equipos, como venían en su rendimiento y el mérito del DIM para arrancarle un punto como visitante, aunque jugaron en el Atanasio. “No sé si se pierde de vista la realidad, llegamos a este partido con Nacional líder con 32 puntos y nosotros con 18, nadie creía en este resultado. Pensaron una goleada en contra, no se puede perder de vista la realidad, esa diferencia de puntos no es una casualidad. A pesar del mal estado del campo del juego, generamos salidas rápidas y pudimos lograr opciones de riesgo en campo rival”.



Sobre lo que le gustó del juego rojo, Julio Avelino precisó que “mejoramos con la pelota, especialmente en el segundo tiempo cuando estuvimos más cortos. Circulamos mejor, tuvimos más llegadas, probamos con media distancia, estoy contento, mostramos mejoría en muchos aspectos. Cuando un equipo inicia jugando y lo domina, quiere que lo vayamos a buscar y si presionamos mal, perdemos hombres de presión. Hay que jugar con inteligencia, teniendo en cuenta el trabajo para hacer las cosas. Me voy feliz, porque pensaron que nos iban a golear”.



Por su parte, Jean Pineda quien tuvo un buen rendimiento en el partido, expresó que “estamos contentos por el rendimiento del equipo, pudimos ganarlo, pero con esas ganas de ir por el juego, nos descuidamos en marca. Este punto es valioso, pensando en la clasificación. El equipo hizo lo que pudo, estamos contentos con el rendimiento, nos vamos felices con el resultado. Ellos nos empataron con una jugada de memoria”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8