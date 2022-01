‘Medellín tiene una gran esencia de juego‘: José Hernández Chávez

Deportivo Independiente Medellín avanza en su recta final de la pretemporada pensando en el inicio de la Liga colombiana I-2022 cuando reciba el próximo domingo al Deportes Tolima en el Atanasio. José Hernández Chávez es uno de los nuevos jugadores del equipo de Julio Comesaña. El colombo venezolano tiene muchas ganas de destacarse y marcar diferencia en el conjunto antioqueño.



“Me han recibido muy bien, la pretemporada ha sido intensa, la metodología es muy buena, me adapté muy rápido y ahora estamos preparando lo que será el partido del domingo contra Tolima”, remarcó Chávez.

En cuanto a su arribo al poderoso, José comentó que “fue sencilla mi llegada, el año pasado estuve muy cerca, pero por papeles de la cédula me fui para Envigado. Este año cuando se interesaron en mí, hice el esfuerzo y ya estoy acá en el Medellín”.



Sobre el equipo, Hernández indicó que “Medellín tiene una gran esencia de juego, soy un jugador que me caracterizo por la velocidad, el desborde, la pegada. Este equipo le apuesta a lo mismo, con lo cual me he sentido muy bien”.



Del entrenador, José expresó que “el profesor Julio (Comesaña) me dice cosas puntuales, busca que me destaque como extremo por derecha, también he estado trabajando por izquierda y todos los días la idea es seguir mejorando”.



Finalmente, habló sobre su habilidad para los tiros libres, una de sus especialidades, donde brilló en Envigado. “Una de mis virtudes es el tiro libre, lo trabajo siempre, porque sé que, en cualquier momento, un tiro libre resuelve un partido”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8