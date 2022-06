Medellín sumó de visita, jugando inteligente contra Tolima: análisis

A pesar de haber tenido un hombre más durante media hora del partido, Deportivo Independiente Medellín no dejó su libreto y logró sumar un punto en Ibagué contra Deportes Tolima, el equipo más completo hoy por hoy en Colombia y con mejor presente internacional. Julio Comesaña estudió muy bien a su rival y con cuatro puntos en dos juegos disputados, seguirá en la pelea por un lugar en la gran final de la Liga I-2022. A continuación, encontrarán cinco puntos claves del poderoso.

Seguridad y precauciones: Medellín salió a jugarle de igual a igual a Tolima, sin cometer locuras. Sostuvo la pelota, lo atacó en la medida de lo posible y le planteó un juego que le tornaba incómodo al local. Fue un equipo concentrado y aunque le faltó la puntada final, lo que se podría leer de Comesaña es que salió a no perder, mantener el arco en cero y si había alguna posibilidad de ganarlo, lo iban a tomar. Limitando el contraataque de Tolima.



Arco en cero: Andrés Mosquera Marmolejo estuvo atento cuando lo exigieron, es uno de los puntos fuertes del equipo. Brinda seguridad y con la zaga central compuesta por Víctor Moreno y Andrés Cadavid, conformaron un buen grupo de trabajo.



Criterios en los cambios: Salvo la última variante de Juan David Mosquera en lugar de Yulián Gómez, Julio leyó bien las variantes. Quizás pudo dejar más tiempo a Andrés Ricaurte, para que filtrara pases a los delanteros. Tuvo el ingreso de José Hernández Chávez, que al minuto de juego pudo haber anotado el gol de la victoria, pero exigió a William Cuesta. Medellín no tuvo fisuras con sus variantes y fue un equipo serio en el campo.



La definición como asignatura pendiente: El rojo tuvo para ganar, pero le faltó tomar mejores decisiones a la hora de finalizar las jugadas. Aunque no es un tema exclusivo del DIM, la mayoría de los equipos colombianos es algo que les cuesta mucho.



Sumar como visitante: A lo largo del campeonato, Medellín es uno de los equipos más flojos jugando por fuera del Atanasio. A esto hay que sumarle que no igualaba sin goles por fuera de su cancha desde agosto de 2021, cuando enfrentó a La Equidad en el estadio de Techo.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8