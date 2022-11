Cuentas de Independiente Medellín para Copa Libertadores: ¿llegará?

Independiente Medellín está en el grupo B de los cuadrangulares de Liga Betplay y se medirá con América de Cali, Águilas y Pasto para buscar el título de Navidad.

El rojo antioqueño apunta no solo a la estrella sino puntualmente a la Copa Libertadores de América y ya tiene claras las cuentas para conseguirlo.



Si no fuera por el título, su camino sería la tabla de reclasificación, en la que aparece con 78 puntos, a 4 del líder Tolima, que ya no está en competencia. Significa que, de sumar al menos 5 puntos, podría superarlo y convertirse en 'Colombia 3'.



Vale destacar que en esta clasificación no está Millonarios, que ya tiene Libertadores por el título de Copa Betplay, ni Atlético Nacional, campeón vigente de la Liga.



La fórmula está lista pero en el DIM nadie quiere pensar en otra cosa que la final y el título. Este fin de semana empezará su recorrido a esa meta.