Con calculadora en mano, DIM afrontará la última parte del campeonato

Deportivo Independiente Medellín tendrá una semana larga de trabajo, antes de afrontar sus últimos tres partidos en la fase de todos contra todos. Pese a tener una ventaja, en cuanto a la recuperación de jugadores y que no deberá hacer desplazamientos tan largos para disputar estos partidos, el poderoso se medirá contra Deportivo Pereira, Alianza Petrolera y Once Caldas, rivales que no han tenido un buen rendimiento en el campeonato, pero sin presión, pueden ser un obstáculo más peligroso.

A continuación, el análisis de estos juegos donde el DIM buscará romper ese récord de tres torneos consecutivos sin clasificar a la fase semifinal de la Liga colombiana:



Antes que nada, Medellín acumula 25 puntos en 15 partidos disputados, siendo de los últimos equipos que van a descansar en el campeonato. En la fecha 17, el próximo martes 4 de abril, Independiente Medellín visita en el estadio Hernán Ramírez Villegas al Deportivo Pereira, acosado por la tabla del descenso. El conjunto antioqueño tendrá poco más de una semana para trabajar en este encuentro. Con lo cual podrá recuperar jugadores como Andrés Mosquera Marmolejo y Agustín Vuletich.



Aunque por Liga Pereira ha sido un rival incómodo para el poderoso desde su ascenso en 2020, donde disputaron dos partidos, donde los ‘aurirojos’ ganaron uno y empataron otro. Como visitante, Medellín se impuso en Pereira por Copa Colombia, donde marcaron el camino para el bicampeonato de este certamen.



Por la fecha 18 y con horario por definir, Medellín recibe en el estadio Atanasio Girardot a Alianza Petrolera, colero del campeonato y que, de los ocho partidos disputados en la capital antioqueña, los ‘aurinegros’ ganaron dos veces; en 2013 y 2014. Estadísticamente, los dirigidos por Hernán Darío Gómez no tendrían dificultades para obtener un triunfo, pero en el fútbol cualquier cosa puede suceder.



En la última fecha, el poderoso visita en Manizales al Once Caldas. En los últimos cinco partidos jugados en el estadio Palogrande, Medellín ganó dos, empató dos y perdió uno. Números favorables para los de ‘Bolillo’ quienes ese estadio le trae buenos recuerdos, debido al triunfo en Copa Colombia, donde marcó el camino para ese título del 2019.



En total son nueve puntos que le restan al DIM, donde si se basa en las estadísticas, serían siete puntos (dos victorias y un empate), con los que terminarían el campeonato en 32 puntos, logrando la clasificación anhelada y cumpliendo el segundo objetivo para ‘Bolillo’. Sin embargo, no pueden descuidarse y conseguir el puntaje ideal, los nueve de nueve para olvidarse de la calculadora y concentrarse en la fase final del campeonato.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8