'Somos los dueños de esta película': Londoño analiza panorama del DIM

Deportivo Independiente Medellín buscará romper la racha de tres eliminaciones consecutivas y para esto, deberá vencer a Alianza Petrolera y Once Caldas para mantener la lucha por un lugar entre los ocho. Previo al juego contra el equipo petrolero, el volante Kevin Londoño expresó que de los jugadores recae el peso para marcar diferencia.

"Lo que pasó antes fue del pasado, nosotros estamos concentrados en ganarle a Alianza y seguir aspirando a la clasificación. Hay partidos que en el libreto de la gente no está para perder, pero son los más difíciles porque no tienen qué perder. Pereira nos ganó bien, pero si se analiza de una manera más profunda, veníamos de 11 fechas sin perder y fue más llamativo. Esta derrota nos sirvió para caer en cuenta los errores que cometimos, qué debemos mejorar teniendo en cuenta las finales. Tenemos nuestra meta en la clasificación", indicó Londoño.



Sobre el conjunto poderoso, Kevin expresó que "somos un equipo que trabaja bien línea por línea, hay cosas por mejorar, por analizar y mirar qué nos falta por hacer para los próximos partidos. Podemos corregir a tiempo. El profe 'Panzer' trabaja igual o incluso más exigente que 'Bolillo', nos dolió la derrota contra Pereira, porque sabemos que podemos marcar diferencia en los juegos que vienen".



En cuanto al juego de este sábado, Londoño comentó que "esta clase de partidos son complicados, muchos juegan por una renovación de un contrato, otros para mostrarse para una futura transferencia, así que debemos afrontar esos juegos con la mayor seriedad. Nosotros somos los dueños de esta película, la responsabilidad es nuestra, somos los que salimos a la cancha y los que debemos sacar esto adelante. Nos quedan dos partidos para pelear la clasificación y demostrar lo que somos".



Además, "debemos salir con las ganas, con el corazón. A la hora de jugar, contamos con jugadores que tienen mucha técnica y este equipo para el tiempo que lleva de trabajo, está conformado de la mejor manera. Estamos tranquilos, motivados y exigiéndonos. Todos venimos trabajando, acá no he bajado el nivel y por algo el cuerpo técnico me tiene en cuenta. Estoy tranquilo con mi trabajo, soy un jugador que debe sacrificarse al equipo, más que jugar bonito".



El jugador señaló sobre el regreso de la incapacidad del ‘Bolillo’ Gómez y sus comentarios sobre la derrota en Pereira, Londoño dijo que "el 'profe' Bolillo es una persona muy realista y muy directa. Más que regañar y bajar al grupo, fue motivador y no hizo tanto énfasis en la derrota anterior, sino en los partidos que restan".



Finalmente, el ex Once Caldas precisó que "hemos trabajado en la parte mental, el fútbol hoy en día se ha basado mucho en esa fortaleza. El grupo asimiló de buena manera y estamos preparados para afrontar el partido del sábado contra Alianza Petrolera".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8