Comesaña y Cadavid fueron claros y directos tras la derrota del DIM

Deportivo Independiente Medellín perdió 2-0 con Patriotas en Tunja, por la segunda fecha en la Liga I-2022. Con un buen primer tiempo, el poderoso se desmoronó en la etapa complementaria, especialmente tras el gol tempranero del equipo boyacense, donde los ánimos cayeron y el equipo no logró levantar vuelo. Al final del partido, el técnico Julio Comesaña y el capitán Andrés Cadavid, hablaron sobre lo que dejó el poderoso en su visita al estadio La Independencia.

Andrés Cadavid señaló que “tenemos que ser conscientes de la manera en la que teníamos controlado el partido, el primer tiempo bien planteado, de pronto había que arriesgar un poco más en la parte de arriba, arriesgar para ser más contundentes. No es bueno que nos marquen un gol cuando teníamos el partido controlado, teníamos que haberlo metido antes, pero hay que estar preparados para esto. Tengo mucha rabia porque en el equipo estábamos bien parados y necesitábamos ganar y buscar el compromiso, como lo tiene que hacer siempre Medellín”.



Por su parte, Julio Comesaña fue autocrítico con el desempeño de sus dirigidos. “Yo pienso que Patriotas aprovechó esa primera oportunidad que tuvieron a los 40 segundos del segundo tiempo, hicieron lo que no lograron en el primer tiempo cuando teníamos el partido controlado, nosotros no hicimos lo de Patriotas que fueron los goles. Entonces, el que hace los goles, gana y hay que aceptarlo así”.



Además, “hay que ver a quien se le llama equipo grande, los grandes de verdad ganan donde es casi que una obligación. Entonces, los campeonatos de ganan a los que son inferiores y si no, no sirve. Esa es la verdad”.



En cuanto a la inclusión de Vladimir Hernández en lugar de Bryan Castrillón en el inicio del partido, el estratega uruguayo remarcó que “de esas cosas no voy a hablar individualmente, no pongo y saco un jugador. En ese caso puntual, no estuvo (Bryan Castrillón) porque estaba jugando Vladimir (Hernández)”.



Volviendo al análisis del encuentro, Comesaña expresó que “a mí me parece que, en el primer tiempo, fuimos los dueños absolutos del juego. Nos faltó más determinación para lograr concretar las opciones que generamos, pero teníamos controlado el partido. En el segundo tiempo, fue muy pobre después del gol y las cosas no funcionaron”.



Finalmente, sobre darle la oportunidad a Castrillón y que Vladimir no fuera el enganche del equipo, Julio contestó que “esas cosas son buenas preguntas, pero tocaría jugar el partido de vuelta y aplicarlo, pero eso nunca se sabrá”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8