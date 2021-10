'Nos falta un poco más de ímpetu': Arboleda analiza al Medellín

Con la calculadora en mano y la esperanza de mejorar el juego, Deportivo Independiente Medellín se aferra a la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares y cortar una racha de cuatro eliminaciones consecutivas. Juan Guillermo Arboleda, es uno de los elementos importantes del equipo y confía que puedan lograr el mejor nivel. "Lastimosamente, en los últimos partidos nos ha sorprendido el rival y por momentos se nos complicó. Contra Once Caldas se nos abrió el juego con el empate. Frente a Quindío pasó lo mismo, pero no pudimos igualarlo y se nos fueron tres puntos importantes", remarcó.



Además, "hay que estar concentrados, no dar ventajas, quedan nueve fechas y no podemos cometer errores". "Tenemos 14 puntos, hay que ganar seis partidos de los nueve que tenemos para estar tranquilos. Vamos partido a partido, buscando los resultados y esperamos sumar contra Bucaramanga".



En cuanto al próximo rival, "Bucaramanga es un rival directo, no podemos darle vida a esos equipos que están en la lucha para entrar entre los ocho. Como local, no podemos dejar escapar puntos, confiamos en aplicar una idea de juego que sea ganadora y mantener el cero en nuestro arco. En lo personal, he estado aportando en marca, en salida. Hay que mejorar en la parte de ataque, realizando asistencias para que los delanteros puedan tener más ocasiones de gol".



Sobre los jugadores fuertes del leopardo, Arboleda señaló que "Sherman (Cárdenas) es un jugador con mucha movilidad, los extremos de Bucaramanga son veloces y (Brayan) Fernández es un delantero desequilibrante. Priorizamos el arco en cero y crear ocasiones ofensivas para ampliar opciones de convertir".



Finalmente, analizó los errores del equipo y lo que deberán poner en práctica el próximo domingo. "Tenemos varios días para buscar la idea de juego y el planteamiento para encontrar el triunfo en el próximo partido contra Bucaramanga. Las bandas seguramente serán importantes para abrir la cancha y conseguir ocasiones de gol. Más que estar desconcentrados, nos falta un poco más de ímpetu para arrancar los partidos. Hay que inclinar la cancha a nuestro favor desde el primer minuto y buscar el arco contrario".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8