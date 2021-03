DIM tiene una de las promesas de Suramérica: incluido en XI ideal 2020

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS sus siglas en inglés), eligió a los mejores jugadores juveniles de Suramérica en 2020. Dicha federación publicó el once ideal de jugadores sub 20, en donde incluyeron a Juan David Mosquera del Deportivo Independiente Medellín como lateral derecho.

El nacido en Cali el 5 de septiembre de 2002, ha jugado 22 partidos oficiales, de los cuales 19 fueron por Liga y tres en Copa Libertadores. En total, disputó 1.661 minutos y ha estado en 17 partidos como titular.



“Según datos y análisis de sus rendimientos, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol eligió a los mejores de nuestro continente. La IFFHS dio a conocer el 11 ideal Sub 20 de Sudamérica en el año 2020. En el gran conjunto que se armó, el único jugador colombiano es Juan David Mosquera, lateral del Deportivo Independiente Medellín”, indicó el club mediante un comunicado a los medios de comunicación.



Mosquera llegó al poderoso en 2019, fue figura en la categoría sub 17 y dio el salto al primer equipo, debutando en 2020 frente a Patriotas por la Liga 2020. Fue titular en La Bombonera ante Boca Juniors por la Copa Libertadores y actualmente se ganó su lugar en el once inicialista de Hernán Darío Gómez.



‘Cachi’ es el único jugador colombiano que comparte el equipo sub 20 del año con: Gabriel Brazao; Heitor, Nehuén Pérez, Lucas Halter; G. Menino, Thiago Almada, Facundo Pellistri, Vinicius Junior, Rodrygo y Gabriel Martinelli.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8