Con los pies en la tierra: Escalante habló de su primer gol en el DIM

Deportivo Independiente Medellín le bastó un tiempo para imponerse sobre el Cúcuta Deportivo, en duelo por la fecha 12 de la Liga colombiana 2020. Uno de los datos relevantes de este encuentro fue el debut en la red de Israel Escalante, en su quinto partido como profesional, el jugador surgido de Boca Juniors arrancó su cuenta goleadora y confía en seguir aportando.



“Yo creo que hay cosas para mejorar, estoy contento y tranquilo, hay que poner los pies sobre la tierra, seguir mejorando día a día y pensar en el próximo partido que es como una final para nosotros”, destacó.



Además, “en lo personal, estoy contento con mi primer gol como profesional y muy alegre con el grupo, vamos a disfrutar de este triunfo y pensar en los partidos que viene”.



Escalante se destacaba más como un delantero acompañante que como un finalizador, el argentino se mostró contento por su actuación. “Hace mucho tiempo no hacía goles, me emocioné, no sabía para donde ir a celebrar, pero esto me puso muy feliz”.



Con goles y buenas actuaciones, el idilio con Medellín volverá a un mejor camino. Israel no se olvidó de Javier Álvarez, por haberlo mantenido durante todo el encuentro. “Agradezco al ‘profe’ (Álvarez) por la confianza que me dio, hay que seguir con humildad, no me saqué ningún peso de encima, jugué mejor por la banda derecha y por suerte pude convertir mi primer gol”.



Finalmente, el delantero se mostró entusiasmado y confía en aportarle más el equipo en los próximos partidos, claves para el futuro del DIM. “Me siento cómodo porque estoy jugando más, no por el cambio de técnico. Venía de una seguidilla de partidos que no me habían convocado y le agradezco al ‘profe’ por la confianza que me brindó”.



A seguí enfocado en lo que viene , siempre confiando en Dios 💪🏽 vamos medallo ❤️💙 pic.twitter.com/peSQPN3d1D — Israel Escalante (@escaisra11) October 9, 2020

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8