'Estudiamos la manera de hacerles daño': Cambindo sobre Cali vs DIM

Tras un paso destacado en Deportes Quindío y otro no muy brillante en América de Cali, Diber Cambindo espera aprovechar esta segunda oportunidad en la Primera División y con el Deportivo Independiente Medellín ser ese delantero que aporte goles y juego al esquema del ‘Bolillo’.

"Estoy muy contento de estar en una gran institución como Medellín. He estado trabajando como centrodelantero, estamos mejorando, sabemos que enfrentaremos a un gran rival como Deportivo Cali. Pasar de la ‘B’ a la ‘A’ es complejo, y como el que tuve de llegar a un equipo como América, me costó acoplarme, los minutos no me acompañaron. Ahora conozco como jugar en la primera división y espero darlo todo en este club, estar con más confianza y demostrar mis capacidades", remarcó.



Sobre esa competencia con el argentino Agustín Vuletich, Diber comentó que "con Agustín (Vuletich) nos sentimos cómodos en los minutos que jugamos juntos. Si se da una posibilidad de jugar juntos contra Cali, esperamos complementarnos en el ataque".



En cuanto al rival de este domingo, Cambindo señaló que "Cali es un equipo que se ha consolidado en el ataque, nosotros estamos estudiando al rival, buscando la manera para poderles hacer daño. Estarán de local, nosotros debemos plantarnos muy bien y conseguir un buen resultado. Hemos trabajado la presión alta, la recuperación tras la pérdida y armar buenas transiciones de defensa a ataque".



Hablando sobre sus condiciones técnicas y cómo se encuentra en la parte física, el ariete precisó que "soy un delantero que me acomodo a cualquier modelo de juego, solo me defiendo bien, pero acompañado las cosas son más fáciles. En la parte física, venía de estar aislado, no es que haya perdido la titularidad, estoy tranquilo y espero la oportunidad de jugar y demostrar mis capacidades".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8