‘Los términos y maneras de hablar cambiaron, el fútbol es el mismo’

Deportivo Independiente Medellín logró su primera victoria en la Liga y quedó cerca del grupo de los ocho. El técnico Hernán Darío Gómez poco a poco muestra un mejor rendimiento con el conjunto rojo de Antioquia. “Nos hemos caracterizado por el trabajo táctico, lo tengo muy presente y el jugador se siente cómodo cuando salen a la cancha y saben qué hacer en lo colectivo, no dejar todo para el talento individual”, expresó ‘Bolillo’ en diálogo con ‘Buenos días deporte’ de ‘Múnera Eastman’.

“En el fútbol, el mejor técnico es el que queda campeón y en estos momentos es Hernán Torres. En torneos tan cortos, hay equipos que estamos colgados, con partidos tan parejos se hacen muy complicados para los técnicos. No hay espera, solo queda tiempo para jugar y recuperar”, agregó el entrenador poderoso.



Sobre su ‘cartilla de trabajo’, Gómez explicó que “los términos y las maneras de hablar cambiaron, pero el fútbol es el mismo. Puede ser que mejoró la condición física, el balón y las canchas más rápidas, de resto, no veo qué más se ha modernizado en el fútbol. A mí que me dicen desactualizado, fui campeón con Nacional en el 2001 y con Medellín en el 2021, hay que tener buenos jugadores, buena condición física, una idea clara de juego”.



Además, “he tenido la fortuna de haber aprendido de la mano de técnicos muy exitosos, la cancha para mí es el computador, por eso me parece más emocionante entrenar un club que una selección, es un libro que se escribe a diario”.



Pensando en el encuentro de este sábado contra Millonarios, el estratega habló sobre Vladimir Hernández y Adrián Arregui, el primero con posibilidades que pueda estar en cancha y sobre el reemplazo del argentino. “Vladimir (Hernández) se encuentra mejor, ojalá pueda darle para el próximo partido. Sobre Adrián (Arregui), tengo jugadores que pueden reemplazarlo y jugar junto a David (Loaiza), cuando pasa el tiempo y se le intenta dar estabilidad al equipo, se siente con la ausencia de jugadores como Adrián (Arregui), un jugador muy completo, tiene mucha personalidad. Tenemos jugadores como Kevin (Londoño), Juan Carlos Díaz, el mismo Robert (Harrys), que nos podría dar una mano”.



Volviendo a esa polémica si su equipo es defensivo u ofensivo, ‘Bolillo’ remarcó que “en un trabajo colectivo, con que uno falle, se cae todo como el juego de naipes. En Medellín no es cierto que juegue con 4-4-2, es un equipo que ataca y defiende todo, cuenta con una buena condición física que nos permite tener variantes en el mismo partido. El futbolista ahora es más atleta que otra cosa”.



Finalmente, el entrenador habló con humor sobre la ubicación de su equipo en la tabla de la Liga. “Yo todavía no veo la tabla de posiciones porque me da ‘sustico’, ya hemos jugado contra varios equipos que jugaron las finales el año pasado y no hemos perdido todavía”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8