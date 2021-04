'Bolillo' Gómez reconoció bajón del DIM: 'otros se ven superiores'

Sobre el final, Deportivo Independiente Medellín dejó escapar un triunfo que le hubiese significado gran parte de la clasificación entre los ocho mejores de la Liga. El conjunto rojo no supo mantener la diferencia en el marcador y al final, no pasó del empate con el colero Alianza Petrolera. Al final del partido, Hernán Darío Gómez se refirió a este encuentro y lo que deberán mejorar de cara a la última fecha, cuando visiten en Manizales a Once Caldas.

“Nosotros estamos bajitos, físicamente se ven más superiores los otros equipos. Hemos tenido cosas que nos ha descuadrado como las lesiones, las enfermedades. No estamos bien en forma, todos somos profesionales, falta una fecha y a ver como van evolucionando los muchachos. El equipo se siente cansado y los cambios fueron jóvenes que les costó entrar al juego. No estamos en buen nivel”, indicó ‘Bolillo’.



Además, señaló que “no sé si merecíamos ganar, pero nos pusimos al frente en el resultado, nos faltó sostenernos. A los muchachos les doy mi respeto, mi protección, hemos tenido mucho compromiso, hay jugadores salidos de pandemia, de lesiones y es lógico que nos cueste físicamente”.



En cuanto a las dificultades que su equipo ha tenido, Gómez precisó que “no tenemos continuidad de trabajo, nos cuesta, si yo que me enfermé, dirijo este partido y estoy reventado. Es una realidad, estamos bajitos. Por esta misma pandemia, equipos como Nacional perdieron un título”.



Finalmente, el estratega antioqueño se ilusiona con llegar a los cuartos de final, aunque tiene los pies sobre la tierra. “Hace cuatro fechas, el equipo ha tenido muchos problemas y por los muchachos, es que hemos podido mantenernos con opciones. No estamos en una forma fuerte para buscar la clasificación”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8