'Hicimos un trabajo que no nos estaba saliendo': análisis de 'Bolillo'

Deportivo Independiente Medellín sigue sin poder ganar este semestre, en Liga acumula ocho partidos sin ganar contando los cinco del semestre anterior y los tres del presente. El equipo va evolucionado en su juego, pero la falta de definición lo condena. Al final del partido, el técnico Hernán Darío Gómez habló sobre el nivel del equipo, el planteamiento y lo que deberán trabajar para concretar las opciones.



"Estuvimos haciendo un primer tiempo muy parejo, elaborando por el centro y estábamos perdiendo porque Junior tenía a toda su gente en el centro. En el segundo tiempo hicimos un cambio importante para atacar por bandas y nos dio mejor resultado. Contamos con variantes y eso es lo importante", remarcó el técnico antioqueño.



Además, "el equipo es ofensivo, hicimos un trabajo que no nos estaba saliendo, luego empleamos las bandas que nos dio mejor resultado, pero no pudimos concretar. Estábamos jugando contra Junior, un gran equipo, que fue un equipo con un juego directo. No nos entró, pero debemos seguir creciendo para que nos lleguen los resultados necesarios para clasificar".



Sobre la ausencia de Kevin Londoño en los últimos encuentros, Gómez explicó que "en ese puesto está jugando David Loaiza y Adrián Arregui. En su momento jugará Kevin Londoño, es un gran jugador, pero tenemos variantes y herramientas para desarrollar la idea de juego" .



Finalmente, el estratega destacó las virtudes del rival y analizó el módulo que empleó en este partido. "Junior tenía su fuerza en el centro del campo, analizamos que en el segundo tiempo pudimos atacar mejor y con otro delantero tuvimos mejores oportunidades de gol. El módulo no se cambió, en el primer tiempo fue 4-4-1-1, en el segundo fue un 4-4-2 donde atacamos más por bandas".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8