'Este resultado me deja mal': 'Bolillo' Gómez analizó debut del DIM

Con un sabor amargo, Deportivo Independiente Medellín arrancó su camino en la Liga II-2021. El poderoso no logró ser fuerte en su casa y terminó cediendo puntos contra Águilas Doradas, al final del partido Hernán Darío Gómez habló sobre este 1-1 que lo sacó con malestar.

“En el juego y el rendimiento del Medellín fue una buena versión, generamos, jugamos y buscamos opciones de gol en la zona de Águilas, respetando el trabajo táctico del rival. Pero el resultado borra todo, porque estos son los resultados donde luego reclamas esos dos puntos. Vos podés trabajar como el equipo lo hizo, pero no consigues el resultado, nos hicieron un gol donde perdimos siempre en el juego aéreo. Este resultado me deja mal, mirando lo que hicimos en 70 minutos”, indicó Gómez.



Además, “a pesar que el equipo hizo cosas importantes, Águilas se acercó en varias ocasiones en malas entregas nuestras y las faltas que cometimos cerca a nuestra área, donde no ganamos ahí”.



En cuanto al análisis del juego, ‘Bolillo’ señaló que “todavía no estoy para sacar conclusiones, hay que ganar, si haces un partido para ganar y no lo logras ahí no queda nada. Cuando Medellín hizo el gol, se adueñó del partido, generó más opciones, jugó en la zona del equipo contrario. Cuando (Andrés) Marmolejo siente algo (molestia) se cortó el juego que teníamos”.



Sobre el cambio de Agustín Vuletich en la etapa complementaria, Gómez precisó que “Agustín (Vuletich) salió porque tuvo un desgaste físico y se estaba contracturando”.



Por su parte, Agustín Vuletich habló en conferencia de prensa sobre la importancia y la motivación de contar con los hinchas en este partido. “Es una sensación muy linda de contar con el regreso del público. Para nosotros es una gran alegría por la hinchada que tiene Medellín. Si bien eran pocas las localidades, ellos querían llenar el estadio, me tiene muy contento y esperamos que aumente la cantidad, nosotros debemos subir el rendimiento, porque la gente espera que el equipo gane”.



Finalmente, el argentino habló de lo que debe mejorar para sorprender al Deportivo Cali en la próxima fecha, donde deberán recuperar lo perdido en casa en una plaza difícil como el estadio de Palmaseca. “Debemos mejorar en definición, perdí varias pelotas, más allá de las situaciones de juego. Evitar tanto desgaste cuando se pierde la pelota, hice alargues innecesarios que me costó no poder terminar el partido”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8