Medellín busca ser un equipo de puertas abiertas y objetivos claros

Bajo la premisa clara del presidente de Independiente Medellín Daniel Ossa, donde busca ser un equipo abierto al conocimiento de los hinchas y la opinión pública, que se conozcan los objetivos dentro y fuera de la cancha, en donde los equipos pelean por el campeonato y el que menos se ve, el económico.



El pasado jueves, el club realizó un conversatorio con los gerentes de la compañía junto a los medios de comunicación en donde presentaron sus funciones dentro del DIM y lo que el club está desarrollando para el corto, mediando y largo plazo.



En esta charla que duró cerca de hora y media, estuvieron presentes; el Gerente Deportivo del Plantel Profesional, el Gerente de Fuerzas Básicas, la Gerente Financiera, el Gerente de Publicidad y Patrocinios y la Gerente de Comunicaciones y Mercadeo.



La jornada tuvo dos momentos, el primero con integrantes de medios de comunicación que se inscribieron y tuvieron la oportunidad de retornar a un espacio presencial, desarrollar sus preguntas y saber más sobre lo que acontece en la vida del primer equipo profesional fundado en el país.



Luego, estuvieron presentes representantes de todos los sectores de la hinchada del club, quienes también conocieron de primera mano las áreas, las personas que las componen, los retos del 2021 y cómo va este camino. Periódicamente la compañía desarrolla estos espacios que sirven para afianzar el vínculo con quienes apoyan y acompañan la causa.



Durante esta charla, el presidente Ossa señaló que el proceso de venta del club se había ‘enfriado’ y estarían escuchando otras propuestas. Sin embargo, dentro del equipo siguen trabajando en busca de sostenibilidad, consecución de recursos, trabajo en sus fuerzas básicas y convenios deportivos, donde el de Boca Juniors sigue vigente, aunque por la pandemia no han podido realizar otros con el club argentino.



Finalmente, en la parte deportiva, el equipo trabaja en la organización Global Football Allianzas, en la que comparte junto con otros once clubes más a nivel mundial en busca del crecimiento institucional y la expansión de dichos clubes a nivel internacional.



En este proyecto en el que el poderoso hace parte junto al Villarreal de España, el Saint-Etienne de Francia, Athletic Club Paradou de Argelia, AZ Alkmaar de Holanda, Deportivo Toluca FC de México, FK Krasnodar de Rusia, Melbourne Victory FC de Australia, New England Revolution de Estados Unidos, Standard de Lieja de Bélgica, VFL Wolfsburgo de Alemania y el Wadi Degla SC de Egipto.



De esta unión, es un proyecto en el que diversos clubes del mundo intercambian experiencias, ideas y proyectos, con la idea de crecer y mejorar en todos los aspectos, ya sean deportivos, sociales o médicos. Dicha alianza está en crecimiento y su idea es la alcanzar como mínimo un número de 25 clubes asociados, para que estos puedan interactuar entre ellos con asiduidad.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8