Gutiérrez reconoció el bajón del DIM, pero mantiene la esperanza

Luego del trago amargo por la derrota sufrida frente al Deportivo Pereira, Independiente Medellín reanudó sus entrenamientos con miras al partido del próximo sábado contra Alianza Petrolera, en la penúltima fecha de la Liga I-2021. Germán Gutiérrez habló sobre el mal partido que jugó el conjunto antioqueño en la capital risaraldense y lo que espera para el remate del campeonato, en donde buscarán la clasificación.

“La verdad, que vimos al Pereira que salió a buscar su permanencia y nosotros no tuvimos la convicción para afrontar el partido, nos estábamos jugando la clasificación y no lo afrontamos de buena manera. Nos faltó mucho, tenemos mucho por corregir, afrontar la realidad y sabemos que debemos ganar los dos partidos que nos quedan”, indicó Gutiérrez.



El ex Junior señaló que “debemos afrontar lo que viene con mucha responsabilidad, tenemos que mejorar en los dos partidos que nos quedan. La imagen que mostramos fue muy pobre y nos queda en felicitar al Pereira que lograron un buen resultado”.



Finalmente, el jugador se mostró optimista para conseguir la clasificación y confía en sus compañeros para poder lograrlo. “Somos un equipo que cuenta con grandes individualidades, jugadores con experiencia y ahora es que debemos sacar la jerarquía necesaria para lograr los puntos que necesitamos y conseguir la clasificación”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8