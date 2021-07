Expectativas del ‘Bolillo’ Gómez con DIM: refuerzos y más en 2021-II

Llegó el momento del debut en la Liga II-2021 para el Deportivo Independiente Medellín, este viernes 16 de julio, cuando reciba a Águilas Doradas desde las 8 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot.



El técnico Hernán Darío Gómez está motivado y expectante con su equipo, el cual tuvo 10 semanas de pretemporada con 53 sesiones de trabajo. ‘Bolillo’ confía en arrancar con el pie derecho en un campeonato donde espera ser protagonista y pelear en los primeros lugares.

“La pretemporada pasó en un transcurso normal, con más tiempo. Hubo un trabajo muy bueno en la parte física, donde los muchachos lo sintieron, no están sueltos, pero están en buena forma. Están contentos por el trabajo, se sienten fuertes. Para nosotros es bueno que se sientan fuertes, el semestre pasado sentimos esa falta de potencia en esos últimos partidos”, indicó Gómez en conferencia de prensa virtual.



Sobre una posible salida de David Loaiza al Deportes Tolima, el ‘Bolillo’ fue tajante en su declaración y señaló que “díganle a la gente del Tolima que él (David Loaiza) no se va a ir de aquí. En este partido no va porque tiene una molestia en los gemelos, no se va a ir a ningún lado”. En cuanto a la salida de jugadores como Matías Mier, el estratega precisó que “son decisiones que tuve que tomar, otro estilo que quería implementar. Todos los que salieron son buenas personas, son buenos jugadores. Necesitábamos jugadores muy tácticos, que en este fútbol de ahora jugadores que corran los 90 minutos, que sean ordenados y tengan una buena condición técnica”.



En cuanto a lo que espera para su equipo en el terreno de juego, Gómez explicó que “hablar de ofensivo y defensivo para mí no me dicta, a veces me veo defensivo porque el otro equipo te somete, o me veo ofensivo si podemos proponer. Todos los equipos salen a ganar, estamos esperando cómo llegan los nuevos jugadores, hay unos que rinden en unas plazas y otras que no. En este mercado contratamos jugadores con mucha experiencia en el ataque. Vamos a tratar de mantener orden. Uno sale a proponer, a ganar, pero hay equipos que nos somete y nos obliga a jugar a otra cosa. Tenemos que ver a qué nos acomodamos, eso sí, vamos a tener orden y luego movimientos ofensivos con jugadores bien dotados técnicamente, con elaboración y si hay posibilidad de hacer transiciones, las haremos. Buscando espacios, hay muchas cosas en el fútbol que por teoría analizan unas cosas y al final cada partido trae su afán”.



Con su tono sincero, ‘Bolillo’ habló de la duración del campeonato colombiano, el cual considera que es insuficiente. “El torneo me parece injusto para todos, donde apenas en tres meses es muy poco tiempo para trabajar, con respecto a un torneo de enero a diciembre donde se premia la regularidad y es más justo. Ahí se premia el de mejor rendimiento y mejor trabajo. En estos torneos cortos, te agarra un mal partido y quedas complicado. Ahora contamos con jugadores más experimentados, esperamos que jueguen y den esos rendimientos”.



Hablando sobre lo que espera con el rojo, Gómez comentó que “sobre la expectativa del equipo, es jugar bien, ganar partidos, clasificar a los octagonales y pelear el título. Para ese paso a paso, debo primero elegir bien, espero que esa elección salga bien, haya sociedades en el campo, que entren en el trabajo táctico, encontrar el equipo durante el camino y esas expectativas se van mostrando con los resultados. Es distinto cuando sacas once jugadores, miras en el banco y cuentas con refuerzos. Hay que jugar, competir y que los jugadores contratados puedan rendir”.



Frente a las críticas sobre si su equipo es lento, el técnico del DIM destacó que “si te dan espacio, vamos a salir rápido. El tema es encontrarlo, muchos equipos vienen al Atanasio y se encierran, entonces toca elaborar para encontrar esos espacios y es muy difícil encontrar velocidad. Hay



jugadores muy rápidos como Edwar López, Vladimir Hernández, Diber Cambindo, los quiero ver cuando no tengan espacios, cómo van a resolver”.



Retomando el tema de la pretemporada, Hernán resaltó la condición física de sus dirigidos. “Algo que me tiene muy contento, es que el equipo está en el peso ideal. Respetando a los técnicos extranjeros, los técnicos colombianos todos son muy buenos, tienen mucho recorrido. Tengo un poco de temor de la pretemporada larga, porque terminan un poco duro y solo tenemos tres meses para competir”.



Sobre el futuro del club y los jugadores que van llegando desde la cantera poderosa, ‘Bolillo’ declaró que “los jóvenes son el futuro, van mejorando día a día y los que llegaron, ellos van identificando qué hacer y qué no hacer. Los que llegaron, mostraron que pueden ser campeones, son muy buenos y ojalá pueden demostrarlo en este equipo. Juan José Hoyos será el tercer arquero. Para mí la joya del equipo es Juan Pablo Gallego, ha progresado mucho, forma parte de una base buena para el futuro del Medellín”.



Finalmente, habló sobre ese sueño de conseguir una estrella con Medellín. “Uno va a Copa América, Copa Oro, a Mundiales, pero el sueño mío desde pelao es ganar una Liga con el Medellín. Por eso me pongo ansioso, es un anhelo difícil, para nadie está fácil”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8