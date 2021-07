¿Teo al DIM? En Barranquilla hablan de acuerdo: directivo reaccionó

Tras el empate 1-1 del DIM sobre Águilas Doradas, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, “salió mal” por ese resultado. El técnico poderoso quiere buen peso ofensivo para buscar ser protagonista en la Liga y la Copa Colombia. Hasta el momento, el club antioqueño tiene inscritos a 25 jugadores y todo indica que el libro de pases aún no estaría cerrado para esta temporada.

Por otro lado, desde Barranquilla aseguran que Teófilo Gutiérrez estaría viajando a Medellín para acordar su vinculación con el poderoso. El atacante barranquillero tuvo ofertas del fútbol argentino que no lograron concretarse y continuar en el fútbol colombiano con el DIM sería algo que lo seduce, puesto que antes de volver al Junior, el jugador estuvo en la órbita de los antioqueños, algo que finalmente no ocurrió.



Según el periodista José Figueroa en su cuenta de twitter @jgonzalezfi: “Teófilo Gutiérrez viajará mañana a Medellín, está cerquita de convertirse en jugador de @DIM_Oficial, tiene ya principio de acuerdo y se someterá a exámenes médicos con el rojo de la montaña”.



Sin embargo, el presidente del DIM, Daniel Ossa, en diálogo con el programa ‘Carrusel Caracol’ de Caracol Radio, desmintió contactos con el jugador y refirió al tuit del colega barranquillero. "Me parece irresponsable, es supremamente falso que se diga esto en Twitter. No hay acuerdo, lo quiero desmentir categóricamente. Me molesta la verdad".



Consultando otras fuentes cercanas al club indican que al jugador lo habrían ofrecido y que no había pasado más que eso. Por otro lado, el periodista Diego Rueda en su cuenta de twitter @diegonoticia expresó que “Adidas está muy cerca de ser la nueva marca de indumentaria deportiva de Junior de Barranquilla e Independiente Medellín”, la llegada de la multinacional alemana podría abrir la puerta a ‘Teo’ debido que el jugador es imagen de esta marca.



Por ahora, hay muchas versiones y pocas certezas del futuro del jugador, si es en el DIM, otro club colombiano, extranjero o que quiera retirarse de la actividad profesional.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8