'Uno quisiera ganar siempre, pero no se puede': Julio Comesaña

Sobre el final, Deportivo Independiente Medellín dejó escapar dos puntos frente al Deportes Tolima, en su carrera por un lugar en el grupo de los ocho mejores de la Liga II-2021. El técnico Julio Comesaña habló sobre el desempeño del conjunto antioqueño y lo que sigue en este remate del campeonato.



"Realmente es un estado de ánimo de confusión, llegamos con muchas dificultades al partido. Tuvimos nueve jugadores por fuera, (Edwar) López no pudo ser inicialista, estaba en el banco de suplentes y entonces estoy en la obligación de analizar el resultado y el juego.Muchas veces en el fútbol, el resultado es producto del juego, esta noche me voy con una gran satisfacción, porque el otro día con Nacional aparecieron cosas importantes en el equipo en el segundo tiempo y contra el campeón de Colombia, vi cosas excelentes, nos estamos asomando en el fútbol ofensivo que nos sirve para seguir mejorando", indicó el estratega uruguayo.



Además, Comesaña explicó que "tuvimos una línea defensiva improvisada que dio respuesta, ese último gol habrá que analizarlo. No me voy contento, pero con la tranquilidad que los jugadores están tomando un nivel cercano al que son ellos y más alto al que encontramos. Uno quisiera ganar siempre, pero no se puede, me duele por lo que pasó, pero con la tranquilidad de analizar lo que viene".



En cuanto a lo que proyecta su equipo en esta parte final del torneo, Comesaña expresó que "siempre pienso tener a todo el plantel a disposición. Pero si contamos con nueve bajas, sacando a Edwar López que no está en buena condición, luego le remontamos al campeón de Colombia, fue bárbaro, pero pasó lo que pasó y ya está".



Julio habló sobre el desempeño de Agustín Vuletich quien arrancó como inicialista y anotó doblete. "Si lo miramos desde los goles, estuvo en el lugar indicado. Él (Agustín Vuletich) en el área se ubica muy bien, saben donde está bien parado. Hizo dos grandes goles, el primero mejor que el segundo. Nos alegra porque eso fortalece al jugador".



Finalmente, opinó sobre el gol del Tolima para el 2-2 definitivo. "La última jugada me pareció que (Andrés) Cadavid saltó y la pelota le pasó por el costado y (Juan Guillermo) Arboleda se perfiló pero no pudo llegarle al delantero. El arquero intuyó salir, quedó en medio donde le picaron la pelota".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8