Cinco puntos para analizar: DIM no fue eficaz y terminó empatando

Luego de tres partidos, donde la victoria se conjugaba muy bien con Independiente Medellín, el conjunto antioqueño no supo descifrar la buena presión que le puso Alberto Gamero con Millonarios y terminó empatando un partido muy disputado y que, en su casa, resigna dos puntos que espera no pueda lamentarse a la hora de la clasificación.

Más allá de las virtudes del rival, el DIM no tuvo esa chispa en su juego y cayó en el choque que le propuso el onceno capitalino, donde son menos fuertes. A continuación, el análisis de este encuentro.



Lento en la presión: Especialmente en el primer tiempo, donde fue superado por un Millonarios que llegaba con comodidad al arco contrario. En la segunda mitad, cuando tenía la pelota, intentaba generar juego y someter al oponente en su cancha, pero las fisuras entre líneas daban al traste el objetivo.



Mantener el cero en el arco: Quizás fue lo más rescatable para Medellín en el partido. Con el regreso de Andrés Mosquera Marmolejo, el equipo no sufrió en su arco. Sumado al buen trabajo defensivo que hizo la línea de cuatro comandada por Andrés Cadavid. Si bien Millonarios llego, el arquero antioqueño logró contener los remates cruzados y de media distancia de sus rivales.



Poca producción ofensiva: El tridente de Matías Mier, Javier Reina y Agustín Vuletich no tuvo resultados ofensivos. Aunque habían tenido encuentros brillantes como frente a Deportes Quindío y Bucaramanga, frente a Millonarios no pudieron elaborar juego y secuencias de pase.



Los suplentes no ayudaron: Ni Leonardo Castro, tampoco Jean Pineda, lograron darle ese revulsivo que necesitaba el equipo para imponerse en el partido. También se debe a que las variantes entraron tarde al partido y que el rival supo contrarrestar las virtudes del local.



Cansancio: Medellín acumula seis partidos en tres semanas, es junto a Deportes Tolima y Deportivo Pasto, los equipos de la Liga que más minutos jugados suman en este 2021. Jugadores como David Loaiza sintieron el cansancio y por ende, el nivel de varios en el equipo bajó para este encuentro, a pesar de las rotaciones que Hernán Darío Gómez ha efectuado entre partidos.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8