Medellín salvó un punto en Barranca: empate 1-1 con Alianza Petrolera

Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 con Alianza Petrolera, por la fecha 15 en la Liga I-2022. El conjunto antioqueño no pudo mostrar un buen juego y apenas le alcanzó para sumar una igualdad en su visita a Barrancabermeja. Con goles de Estéfano Arango para el local y Andrés Cadavid para la visita, el poderoso llegó a 26 puntos, manteniéndose entre los ocho.



Al minuto 4, Luciano Pons generó la primera llegada del partido tras un centro de Felipe Pardo, pero su remate de cabeza lo logró contener el arquero José Luis Chunga. Tres minutos después, Pardo nuevamente centró y Pons cabeceó, pero esta vez, la pelota pasó cerca del lado izquierdo.



Al minuto 8, Juan Mancilla de Alianza Petrolera acercó al local en el área rival, pero Luis Herney Vásquez logró contener la pelota. Los barranqueños siguieron sometiendo a los contrarios, hasta que al minuto 11, Estéfano Arango con un remate de media distancia, logró abrir el marcador para el conjunto local.



Sobre el minuto 19, Richard Rentería de golpe de cabeza, tuvo el segundo gol, pero se perdió por la izquierda. Medellín respondió a través de Luciano Pons, con un remate de cabeza y la defensa local rechazó la esférica.



Los minutos siguientes fueron protagonizados por el juego fuerte, hasta el minuto 32, Andrés Cadavid con golpe de cabeza, aprovechó un centro de Vladimir Hernández, empatando el partido.



Tras la igualdad, Medellín tomó otra tónica en el partido e intentó conseguir el segundo gol, pero le faltaba precisión en la finalización de las jugadas. Alianza Petrolera tuvo una última ocasión sobre el final, pero el remate de Brayan Gil fue rechazado por la defensa visitante.



En la etapa complementaria, el partido tomó un tinte equilibrado. Con un Medellín luchando en el centro del campo. Sin embargo, al minuto 6, quedó con 10 jugadores por la expulsión de Yesid Díaz, luego que el árbitro central Andrés Rojas fuera llamado por el VAR.



Al minuto 6, Yulián Gómez intentó con un remate cruzado al sector izquierdo, pero la pelota se fue ligeramente desviada. Julio Comesaña tuvo que sacar a Felipe Pardo, para que ingresara Didier Bueno y tapara el hueco en defensa que dejó la salida de Díaz.



El transcurrir del juego fue muy cortado, con una leve superioridad en control de la pelota del DIM, mientras que Alianza esperaba y salía en contraataque. Sobre el minuto 15, el equipo petrolero efectuó dos cambios refrescando la nómina. Al minuto 20, el equipo visitante remató a través de Brayan Gil, pero la pelota se perdió por la izquierda.



Al minuto 29, Alianza Petrolera había anotado el segundo gol, pero el VAR anuló la jugada por una falta sobre el arquero Vásquez. Medellín decidió cambiar dos elementos más en su juego. Diber Cambindo al minuto 36, tuvo el segundo gol, pero el remate de cabeza mandó la pelota alto y desviado por la derecha.



Al minuto 40, Alianza Petrolera respondió con un remate de Richard Rentería, pero se fue desviado por la izquierda. Dos minutos después, Sebastián Acosta no logró aprovechar una asistencia de Daniel Moreno, desperdiciando otra oportunidad. Sobre el minuto 45, David Loaiza de media distancia exigió a Luis Chunga, con un remate de media distancia que logró controlar sin problemas el ex golero del Junior.



Los últimos minutos fueron dinámicos y con llegadas en ambas áreas. Sin embargo, el empate no se movió y tanto Alianza como Medellín, tuvieron que conformarse con un punto en la noche calurosa de Barrancabermeja.



En la próxima fecha, Alianza Petrolera visita en Bogotá a Santa Fe, mientras que Independiente Medellín recibe en el Atanasio a Unión Magdalena.



