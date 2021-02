Partido intenso y muy táctico: DIM y Millonarios, igualaron sin goles

Deportivo Independiente Medellín empató 0-0 con Millonarios en el cierre de la cuarta fecha en la Liga colombiana I-2021. Antioqueños y capitalinos brindaron un juego entretenido, pero su majestad, el gol, brilló por su ausencia. Al final ambos equipos sumaron, aunque para el local deja el sinsabor que perdió dos puntos.

En el arranque, Millonarios era más agresivo que Medellín, el conjunto embajador salió a jugar fuerte y mediante transiciones rápidas, generó la primera aproximación sobre el minuto 9 a través de Emerson Rodríguez, quien remató cruzado con pierna derecha y la pelota logró contenerla Andrés Mosquera Marmolejo, quien reaparecía en el arco rojo tras tres juegos.



Millonarios seguía atacando, aunque le faltaba precisión. Al minuto 16 y tras una serie de pases, Agustín Vuletich generó una aproximación, aunque ya estaba anulado por un fuera de lugar. Sin embargo, Javier Reina de media distancia inquietó el pórtico de Juan Moreno.



Sobre el minuto 21, volvió a acercarse Millonarios sobre el arco local, mediante un remate de media distancia Juan Carlos Pereira, que pasó cerca del arco poderoso.



Los minutos siguientes fueron de intensidad, fuerza y pocas emociones en ambas áreas. Millonarios ejerció un poco más de presión sobre el campo del DIM y el poderoso con un par de jugadas en pelota quieta trató de aproximarse sobre el arco de Juan Moreno.



En la etapa complementaria, ambos equipos seguían con la misma intención de disputar el juego desde el centro del campo. Al minuto 7, Andrés Llinás se aproximó al área poderosa con un remate de cabeza que exigió a Mosquera Marmolejo. El local reaccionó con un remate de media distancia de James Sánchez que pasó muy cerca del palo derecho, pero se marchó ligeramente desviado.



Tanto Medellín como Millonarios iban con intensidad por cada una de las pelotas divididas, teniéndola un poco más el local, el choque y el juego fuerte tomaba protagonismo. En los últimos minutos, Millonarios aumentó su presión en campo contrario y mediante remates de media distancia, inquietaban el arco rojo. Los locales no encontraban por donde agredir a su rival.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visitará en Ibagué al Deportes Tolima, mientras que Millonarios recibe en El Campín al Deportivo Pereira.



Síntesis



Independiente Medellín 0-0 Millonarios



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo (8); Juan Guillermo Arboleda (6), Víctor Moreno (7), Andrés Cadavid (7), Germán Gutiérrez (7); David Loaiza (7), James Sánchez (6), Robert Harrys (6), Javier Reina (6), Matías Mier (6); Agustín Vuletich (5).



Cambios: Leonardo Castro (5) por Matías Mier (25 ST), Jean Pineda (SC) por Javier Reina (37 ST).



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Millonarios: Juan Moreno (6); Juan Pablo Vargas (6), Andrés Llinás (7), Elvis Perlaza (7), Felipe Román (6); Stiven Vega (7), Juan Carlos Pereira (7), David Silva (7), Emerson Rodríguez (6); Cristian Arango (6), Fernando Uribe (6).



Cambios: Daniel Ruiz (5) por Cristian Arango (29 ST), Jáder Valencia (SC) por Fernando Uribe (40 ST).



D.T.: Alberto Gamero.



Goles: no hubo.



Amonestados: Agustín Vuletich (45+2 PT), Robert Harrys (23 ST) para Independiente Medellín. Andrés Llinás (10 ST) en Millonarios.



Expulsados: no hubo.



Figura: Andrés Mosquera Marmolejo (8).



Árbitro: Keiner Jiménez (6).



Partido: bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: sin espectadores.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8