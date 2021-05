DIM sigue exportando talentos de su cantera: Mosquera rumbo a Brasil

Este miércoles, Deportivo Independiente Medellín confirmó la transferencia a préstamo de Edwin Mosquera al Juventude de Brasil. El jugador de 19 años se integrará al equipo brasileño una vez termine el microciclo con la Selección Colombia sub 20.

“El Deportivo Independiente Medellín y Juventude de Brasil llegaron a un acuerdo para la transferencia temporal con opción de compra de Edwin Mosquera, hasta el 31 de diciembre de 2021. A falta de exámenes médicos y de su viaje a territorio brasilero, el extremo surgido de las Fuerzas Básicas del club continuará su carrera en este equipo tradicional de la ciudad de Caxias do Sul”, indicó el club mediante un comunicado oficial.



Desde su debut en 2018, Mosquera ha disputado 45 partidos entre Liga colombiana, Copa Colombia y Copa Libertadores. Fue campeón de la Copa Colombia 2019, 2020 y subcampeón de Liga en el segundo semestre de 2018.



‘Shirra’ irá al Juventude, equipo de la ciudad de Caxias do Sul en el estado de Rio Grande do Sul. Fue fundado en 1913 y para la temporada 20-21 jugará en la Serie A del fútbol brasileño.



Con la salida de Mosquera, ya son dos confirmadas por el equipo rojo de cara al segundo semestre del año, una vez conocida la de Juan Manuel Cuesta al Internacional de Porto Alegre.

[ Plantel Profesional⚽] 🔴🔵



✍ A falta de exámenes médicos, @EdwinStieven será nuevo jugador de 🇧🇷 @ECJuventude



✍ Transferencia temporal con opción de compra hasta el 31 de diciembre de 2021



🙌 Le deseamos todos los éxitos https://t.co/YEdQ6S2I5c — DIM (@DIM_Oficial) May 12, 2021

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8