DIM aumenta poder de ataque con Edwar López: conozca al nuevo fichaje

Procedente de Olimpia de Paraguay, Edwar López llegó al Deportivo Independiente Medellín en busca de retomar ese nivel con el que brilló en clubes como Atlético Huila o Estudiantes de La Plata. López es un extremo de perfil diestro, también puede jugar como delantero, nacido en Apartadó el 9 de marzo de 1995 (26 años), pesa 79 kilogramos y mide 1,85 de estatura.

Con López, Medellín sigue juntando nombres y potenciando su ataque. A Agustín Vuletich, llegó Diber Cambindo y el poderoso espera que, con estos atacantes, el equipo pueda ser demoledor.



Pero, ¿qué le puede aportar Edwar López al DIM? Indagando con colegas argentinos, especialmente que cubren Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors, le contaron a FUTBOLRED que fue un jugador en el cual no tuvo la misma continuidad del Atlético Huila, su mejor temporada en 2018, donde anotó 13 goles en 36 partidos, muchos de los cuales el jugador entraba por el costado izquierdo cazando algún centro, en el corazón del área atento a los rebotes, o en el cobro de penales.



Durante su estancia en Argentina, con el ‘pincha’ disputó 26 partidos en dos temporadas, donde marcó cuatro goles. Con Argentinos, jugó 17 partidos en dos temporadas, anotando un gol. Mientras que, en Paraguay con Olimpia, actuó en ocho encuentros y no logró convertir. Entre los cinco goles anotados en suelo ‘gaucho’, fueron similares a los que había convertido con el onceno ‘opita’, con desborde, atento al rebote y en diagonales. Aunque su presente no es el mejor, es un jugador que puede aportar en el fútbol colombiano con alguna continuidad, quizás lo que más le costó en su última experiencia en el exterior.



Vea algunas jugadas de la cuarta incorporación del rojo:

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8