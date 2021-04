‘No hicimos ni el 10% de lo que se tenía planificado‘: Edgar Carvajal

Deportivo Independiente Medellín desperdició una gran oportunidad de meterse al grupo de los ocho, luego de caer 1-0 con Deportivo Pereira, por la fecha 17 en la Liga I-2021. Al final del partido, Edgar Carvajal habló sobre el rendimiento del equipo y lo que deberán recomponer de cara a los juegos contra Alianza Petrolera y Once Caldas en el cierre de la fase de todos contra todos.



“No voy a desmeritar el trabajo que hizo Pereira, ellos a su manera encontraron el camino. Nosotros menospreciamos el rival, no hicimos lo que teníamos que hacer, lo que se planificó. Me parece que cuando uno tiene objetivos claros, debe salir a pelearlos y en este partido no hicimos ni el 10 por ciento de lo que se tenía planificado y encontramos un equipo que verdaderamente sabía lo que tenía que jugarse, marcó el gol, consiguió el resultado que quería”, indicó.



Además, “hicimos todo lo humanamente posible para cambiarle la cara al partido, realizando las sustituciones que creíamos que se debían para el partido. No tuvimos esa capacidad de descifrar lo que Pereira nos planteó, chocamos contra contra un muro, no tuvimos apertura de cancha y facilitamos el trabajo del Deportivo Pereira”.



Sobre la variante de Javier Reina en lugar de Matías Mier, el ‘Panzer’ explicó que “quisimos darle un poco más de tenencia de balón, entramos a Javier (Reina) que en Cali logro marcar goles y hacer la diferencia, hicimos sustituciones por fuera con los extremos, pero fue muy difícil penetrar al defensa. Tampoco tuvimos la posibilidad de crear muchas opciones, hubo dos jugadas donde Leonardo Castro tuvo la posibilidad y lo desperdició. No es excusa, ellos se estaban jugando la permanencia, nosotros la clasificación, antes dependíamos de nosotros, ahora dependemos de otros resultados y tratar de sacar los seis puntos para estar en los ‘playoffs’.



En cuanto a la toma de decisiones, Carvajal indicó que “es irónico, pero en el fútbol moderno se habla mucho de la toma de decisiones y es donde más nos equivocamos. Es un tema que viene desde hace rato, hay que seguir insistiendo para mejorar esa parte en la toma de decisiones. No hay mucho tiempo de quedarnos en esta derrota, debemos trabajar en la parte anímica y levantar al grupo para afrontar el partido del sábado contra Alianza Petrolera”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8