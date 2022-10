Vladimir Hernández: ‘tenemos un partido el sábado para clasificar’

Deportivo Independiente Medellín cayó 1-2 contra Bucaramanga, en juego pendiente de la fecha 17 por la Liga BetPlay II-2022. El conjunto antioqueño rompió un invicto de más de dos años sin perder como local.



La última derrota del Medellín por Liga, siendo local y recibiendo dos goles, data desde el 27 de noviembre de 2020: 1-2 vs. Deportivo Pereira, fecha 1 de la liguilla de eliminados. Pasaron 40 partidos desde ese encuentro.

Además, el poderoso volvió a perder contra Bucaramanga por Liga, tras seis partidos. No caía ante los 'leopardos' desde el 17 de noviembre de 2018 por 2-0, desde entonces registraba 5 victorias y un empate. Además, el equipo santandereano no derrotaba al DIM en el Atanasio desde el 18 de marzo de 2007, justamente por 1-2.



Al final del partido, Vladimir Hernández habló en conferencia de prensa. "Miramos siempre la tabla de posiciones, cuando ganamos y cuando no. Bucaramanga nos marcó y nos costó reaccionar tras los goles, la tabla está muy apretada, pero tenemos un partido el sábado para ratificar la clasificación, frente a un duro rival".



Finalmente, el jugador habló sobre el trabajo en conjunto con Germán Gutiérrez. "Hicimos lo mismo a lo que veníamos haciendo en ataque y defensa. El primer gol llegó por un centro de la banda derecha, Germán Gutiérrez es un jugador inteligente y nos entendemos bien. Perdimos, pero el grupo está motivado para buscar la clasificación el sábado".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8